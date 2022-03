Indústria ha optat per flexibilitzar la participació de les pimes en el projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE), segons la convocatòria publicada aquest divendres al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). La convocatòria servirà per al desplegament dels 2.975 milions destinats a aquest objectiu amb els fons europeus Next Generation, dels quals 1.425 milions es concediran en forma de préstecs i 1.550 milions a través de subvencions.

