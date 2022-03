L'economia catalana va tancar 2021 amb un creixement del 5,8%, vuit dècimes més que la mitjana espanyola, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), encara que es va quedar per sota del previst pel Govern.

Aquest organisme, que el passat mes de febrer va estimar l'increment assolit el 2021 en el 5,9%, finalment ha corregit lleugerament a la baixa el seu càlcul i assegura que el PIB català va assolir els 244.172 milions el 2021, impulsat per factors com la demanda interna. Això implica que l'economia catalana va aconseguir una recuperació a preus corrents del 97,1% en relació al valor més alt existent, que correspon al 2019, i del 93,4% eliminant l'evolució dels preus.

Per sobre de la mitjana d'Europa

Així doncs, encara que Catalunya va experimentar un creixement notable, per sobre de la mitjana de la Unió Europea (+ 5,3 %), no ha aconseguit recuperar encara els nivells d'activitat previs a la pandèmia. De fet, el creixement assolit el 2021 és una mica inferior al estimat pel Govern, que el passat octubre va elevar les seves previsions per 2021 del 6 al 6,4%.

L'economia catalana venia d'un desplom sense precedents -superior a l'11%- el 2020 i va arrencar el primer trimestre del 2021 en negatiu (- 3,8 % interanual), si bé va despuntar en el segon (+ 18,7%), va mantenir la tendència a l'alça en el tercer (+ 3,9%) i va tancar el quart consolidant aquesta millora (+ 6,3 %). La demanda interna va créixer un 5,4% el 2021 -enfront del desplom del 8,9% experimentat el 2020 - i ho va fer gràcies a l'augment del consum de les llars (5,2%) i a la formació bruta de capital (8,1%), mentre que el consum de les administracions públiques va augmentar un 3,3%.

El comerç exterior també va aportar dades positives, ja que les exportacions totals es van disparar un 13,8%, si bé aquest increment no va compensar del tot l'evolució negativa de l'any anterior (-23%). Això s'explica perquè, si bé les exportacions de béns i serveis van assolir el valor més alt de la sèrie històrica, per sobre del 2019, el consum dels estrangers al territori només es va recuperar en part.

El creixement, per sectors

Quant a les branques d'activitat, van destacar especialment els serveis, amb un augment del 6,3%, i la indústria, amb un 5,3%, símptoma de la intensa reactivació experimentada el 2021 després de la recessió del 2020. El sector serveis va ser un dels més castigats per la pandèmia i el 2020 va retrocedir un 11,9%, mentre que el 2021 es van recuperar especialment el comerç, el transport i l'hostaleria (+ 14%).

En el terreny industrial, les químiques, metal·lúrgiques i alimentàries van ser algunes de les branques que van permetre la millora en aquest sector, que el 2020 va caure un 11,5%. No obstant això, la fabricació de vehicles va ser l'activitat amb una aportació més negativa al creixement industrial, afectada per la crisi de subministraments. Més modest va ser el creixement de la construcció (+ 1,6%) i del sector agrari (+ 1,5%).