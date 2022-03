Molta preocupació entre els pagesos del Bages i l’Anoia, afectades per la sequera dels últims mesos. «Els avis diuen que no havien vist mai 100 dies sense pluja com ha passat ara», afirma el coordinador d’Unió de Pagesos (UP) al Bages, Josep Guitart. «Mai havíem estat tan a prop de perdre la collita per la falta de pluges a principis de març», afegeix. Els 24 litres/m2 dels últims dies han «parat el cop», però «no n’hi ha prou i tampoc sabem quina és l’afectació», diu Guitart. L’amenaça de perdre-ho tot es manté. Alerten que l’any passat la collita ja va ser molt dolenta, amb la meitat de producció de blat, ordi i colza. Ara s’hi afegeix l’augment dels costos actuals i dels fertilitzants, i «moltes explotacions no podran sobreviure a una altra mala collita».

Per la seva banda, el coordinador d’UP a l’Anoia, Joan Vidal, assenyala que el conflicte a Ucraïna, important exportadora de cereals a l’Estat, ha agreujat encara més la «incertesa».