Fins fa poc, Polònia era criticada per la Unió Europea per no acceptar refugiats, però difícilment es podrà retreure alguna cosa a Polònia en la seva reacció a la crisi provocada per l’agressió russa a Ucraïna. Polònia és el país que ha rebut i continua rebent més refugiats ucraïnesos. Des del 24 de febrer, dia de l’inici de l’agressió de Rússia contra Ucraïna, 1,5 milions de refugiats, principalment dones i nens, han creuat la frontera de Polònia amb Ucraïna (dades del 14 de març).

Abans de l’agressió russa, Polònia ja era una destinació atractiva per als ucraïnesos i la demanda de treballadors ucraïnesos a Polònia no va disminuir ni tan sols durant la pandèmia. Els empresaris polonesos van emprar de bon grat ucraïnesos en totes les indústries amb les mateixes condicions salarials que els treballadors polonesos. Fins al febrer del 2022, hi havia aproximadament 1,5 milions d’immigrants ucraïnesos a Polònia, dels quals aproximadament 900.000 hi residien legalment.

En la situació actual, els polonesos mostren un entusiasme i compromís extraordinaris a l’hora d’ajudar els refugiats ucraïnesos, els ofereixen habitatge, transport, ajuda mèdica i psicològica i menjar, normalment de manera gratuïta. En un dels grups creats a Facebook, titulat «Ajuda per a Ucraïna» (Pomoc dla Ukrainy), que ja té 558.200 membres, podem llegir els següents missatges:

«Habitació amb bany independent i cuina compartida per a una mare amb un nen de més de 6 anys (tinc un fill de 10 anys, poden compartir la roba i passar temps junts). Parlo anglès. Us donarem menjar i roba i us ajudarem en tot de manera gratuïta. Tenim 2 gats, per si algú és al·lèrgic», ofereix Agnieszka.

«Convidem mare i fill al nostre petit apartament, si tens una mascota, també li trobarem un lloc. Som una família de 4 persones, però sabem que hi ha força en la unió i ajudarem com puguem. Tot des del cor, no per diners», escriu Weronika.

El transport de refugiats tampoc és un problema per als conductors polonesos que voluntàriament utilitzen els seus propis diners per anar a la frontera entre Polònia i Ucraïna per transportar refugiats a d’altres parts de Polònia. Al grup «Dono la mà a Ucraïna: transport, allotjament i altres» (Podaję Dłoń Ukrainie - transport, nocleg, wszelka pomoc), l’ajuda l’ofereix, entre d’altres, Lukasz: «Aquest proper dijous 3 de març, estic organitzant un viatge des de Gdansk fins a la frontera amb Ucraïna. Hi ha 3 cotxes: 2 autobusos grans i un cotxe de passatgers. A la tornada, podem portar 15 persones a Varsòvia i altres ciutats. De moment, tenim quatre cadiretes per a nens, però si cal, n’agafarem més...».

El transport s’organitza no només per anar a Polònia sinó també a d’altres països europeus, inclosa Espanya. A Facebook, la Marta comenta: «Transport a Espanya! Sortida diumenge 13/03 de Cracòvia a Barcelona (si algú necessita més informació, si us plau, que ens ho faci saber). El preu és de 100 euros per persona, però, si no els tens, o no t’ho pots permetre, pots viatjar gratuïtament, creiem en la teva honestedat. Utilitzarem els diners recollits per a més transports o altres ajuts».

Els metges polonesos també ofereixen suport als ucraïnesos. En un lloc web especialment creat per a aquesta finalitat, «Metges per a Ucraïna» (Lekarzedlaukrainy.pl) hi llegim: «Ciutadans d’Ucraïna! En un gest de solidaritat, els metges polonesos que signen a continuació ofereixen assistència mèdica gratuïta a tots els refugiats de guerra en centres mèdics privats. Si estàs malalt i necessites una consulta mèdica, has interromput el teu tractament a Ucraïna o t’estàs quedant sense medicaments, busca un especialista adequat i demana cita. Proporcionarem ajuda urgent i, si la malaltia requereix hospitalització, et derivarem a l’hospital corresponent».

Petites i grans empreses contribueixen a la recaptació de fons i aliments, proporcionen els seus vehicles de transport per transportar persones i aliments, ofereixen habitatge a les famílies dels treballadors ucraïnesos, els paguen salaris per avançat, salaris extraordinaris, etc. La Unió d’Empresaris de Polònia ha preparat un motor de cerca de feina gratuït a escala nacional per als ciutadans ucraïnesos (https://pl4ua.info/). A més a més, s’estan establint primers punts de contacte, refugis nocturns i línies d’atenció telefònica operades per voluntaris.

Aquest impuls polonès commou els refugiats ucraïnesos. En un dels grups de Facebook, veig la següent publicació d’Elena d’Ucraïna, publicada el 10 de març, en polonès i ucraïnès: «Aquesta és una publicació d’agraïment. Hi ha poc text, però molt d’amor: polonesos, gràcies! Estem agraïts pel que esteu fent pel poble ucraïnès!». La ucraïnesa Inna també està agraïda als polonesos: «Que Déu beneeixi tots els polonesos! Una reverència a una gran nació! Sou increïbles!».

L’entusiasme dels polonesos per ajudar els refugiats d’Ucraïna és enorme, però s’acosten temps complicats. De moment, han arribat a Polònia 1,5 milions de persones, però aviat en poden ser dos o més milions. El mercat laboral polonès serà capaç de fer front a aquesta situació? Les escoles poloneses, l’assistència sanitària i social estan preparades per fer front a això? El temps ho dirà. De moment els polonesos ajuden moguts pel que els dicta el cor, perquè, si alguna cosa ens ha ensenyat la nostra història, és que la independència, la sobirania i la seguretat fronterera són valors primordials.