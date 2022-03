Els caps de Govern d’Espanya, Itàlia, Grècia i Portugal van unir ahir forces a Roma per intentar convèncer la setmana vinent la resta de la Unió Europea (UE) per aprovar una immediata reforma del mercat energètic que abarateixi els preus de l’electricitat davant la volatilitat per la guerra a Ucraïna.

El primer ministre italià, Mario Draghi; el president de l’Executiu espanyol, Pedro Sánchez, i el cap del Govern ministre portuguès, António Costa, es van reunir a Roma, mentre que el grec, Kyriakos Mitsotakis, hi va participar per videoconferència, perquè es troba en aïllament després d’haver contret el coronavirus.

Sánchez va advertir, en una compareixença conjunta i sense preguntes després de la reunió, que la UE que no pot esperar «ni un dia més» a adoptar mesures per reformar el mercat energètic i que el moment per actuar és «ara», al Consell Europeu de la setmana vinent a Brussel·les.

El president del Govern espanyol, de gira per diversos països europeus per intentar consensuar una posició comuna davant la reforma energètica, va subratllar que la guerra d’Ucraïna ha provocat «una volatilitat insuportable» dels preus i que no s’hi pot respondre de 27 maneres diferents, sinó de manera conjunta per tota la UE.