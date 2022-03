Membres del grup de Fenòmica Vegetal del centre CERCA Agrotecnio i la Universitat de Barcelona (UB), juntament amb el Centre Internacional d’Agricultura Biosalina (ICBA) de Dubai (Emirats Àrabs Units), han creat una aplicació que usa la intel·ligència artificial per detectar prematurament malalties i plagues en conreus hortícoles. S’anomena Doctor X Nabat i està disponible per a mòbils Android i ordinadors. Mitjançant una fotografia aportada per l’usuari fa un escàner de l’afectació de la planta i detalla un tractament eficaç. L’aplicació, adreçada a agricultors i tècnics agrícoles, s’ha testat en conreus de tomàquet, pebrot i cogombre d’Egipte, Tunísia i els Emirats Àrabs, i s’està desenvolupant per a altres conreus de zones mediterrànies.

Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), les pèrdues anuals dels cultius pels estressos biòtics, com són les malalties i les plagues, oscil·len entre el 20% i el 40%. A més, s’hi afegeixen els estressos abiòtics que poden experimentar els conreus com ara la sequera, la salinitat o les deficiències nutricionals. Tots aquests danys soscaven els mitjans de vida rurals, les economies nacionals i la seguretat alimentària. Per això, Doctor X Nabat, que és el fruit d’un projecte de recerca conjunt de dos anys de durada, s’ha centrat a facilitar una resposta prematura amb l’objectiu final d’evitar el malbaratament de la collita i reduir les aplicacions intensives de fitosanitaris. «La intel·ligència artificial ofereix moltes possibilitats a l’agricultura, i una és la creació d’aplicacions gratuïtes com aquesta que hem posat a disposició dels agricultors per ajudar-los a combatre les seves pèrdues», explica l’investigador principal del grup de Fenòmica Vegetal i catedràtic del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la UB, Josep Lluís Araus. ‘Deep learning’ La tecnologia del deep learning que fa servir ha estat clau per augmentar la velocitat i l’efectivitat dels mecanismes que configuren l’aplicació. L’investigador del mateix grup d’Agrotecnio i la UB i un dels principals impulsors del projecte, Shawn Carlisle Kefauver, declara que «l’avantatge del deep learning és que permet accelerar el funcionament de l’app perquè l’agricultor que és al camp rebi una resposta immediata després de pujar la imatge de la malaltia, només en deu segons». L’algoritme de Doctor X Nabat (i del format web DoctorXUB.com) s’ha desenvolupat amb més de 25.000 fotos de diferents plagues, malalties, estressos abiòtics i deficiències nutricionals pujades pel personal investigador i col·laboradors.