Loro Parque celebra enguany el seu 50è aniversari.

És un any molt especial. Loro Parque va obrir portes el 1972 i va ser concebut llavors com un paradís per als papagais. Comencem amb 25 persones, 150 lloros i un espai de 13.000 metres quadrats. Avui hi treballen unes 400 persones, tenim 40.000 animals i el zoològic ocupa 135.000 metres quadrats. En tots aquests anys ens han visitat més de 50 milions de persones. Per commemorar l’aniversari tenim previstes diverses activitats que es desenvoluparan en el transcurs de l’any i hi haurà una gran festa el 17 de desembre, que és just el dia de l’aniversari.

I acolliran el Congrés Internacional de Papagais.

Sí. Coincideix a més que enguany celebrem el Congrés Internacional de Papagais, que nosaltres mateixos vam posar en marxa el 1986 i que reuneix cada quatre anys els millors experts del món. És un referent mundial en la cria i conservació dels papagais.

La institució gaudeix avui de reconeixement internacional.

Sí. Amb el pas dels anys Loro Parque va anar creixent i cuidant moltes altres espècies animals fins a convertir-se en una de les institucions zoològiques més respectades a escala internacional. Ha estat triat dos anys consecutius, el 2017 i 2018, com el millor zoològic del món pel portal de viatges TripAdvisor. Tenim la reserva d’espècies de lloros més gran i diversa de tot el planeta.

Quines altres espècies troba el visitant a Loro Parque?

A més de lloros, hi ha altres ocells: flamencs, grues, cignes, pingüins. També hi ha goril·les, ximpanzés, hipopòtams, lleons, tigres, suricates, dofins, orques i altres mamífers. Hi ha peixos de moltíssimes espècies; destaquen els taurons. I, després, també tenim rèptils: iguanes, al·ligàtors, tortugues. És un espectacle natural.

La seva activitat depèn del turisme. Dono per fet que Loro Parque ho va passar malament en pandèmia. Va haver de tancar...

Vam haver de tancar 17 mesos tots els nostres negocis! Imagini’s. Sense ingressos i amb moltes despeses. Durant la pandèmia hem tingut unes 250 persones treballant aquí, a Puerto de la Cruz, a Loro Parque, i unes 40 al nostre aquari Poema del Mar, a Las Palmas. En total, 300 persones a la llista de nòmines tots els mesos. I, a més, lògicament, totes les despeses d’alimentació dels animals i de manteniment. Només a Loro Parque tenim una factura d’electricitat del voltant de 175.000 euros al mes. En pandèmia, hem gastat cada mes dos milions i mig d’euros sense tenir el més mínim ingrés.

I com s’afronta una situació així en el terreny financer?

El 2008 obrim el parc aquàtic Siam Park a Costa Adeje, i teníem previst aixecar-ne un altre en Gran Canària. Sort que, quan va arribar la pandèmia, teníem en caixa tots els diners per fer la inversió. Aquest fons és la font que ens va permetre afrontar les despeses durant tots aquests mesos.

I el 2021 van recuperar el pols? Quines expectatives tenen?

No hem recuperat el pols encara, però estem fora de pèrdues. Ja cobrim les nostres despeses i comencem a anar millor. Estic segur que d’aquí a uns mesos tornarem als nivells prepandèmia.

Ja va quedar enrere la denúncia que va interposar l’ONG PETA per maltractament animal...

Sí. Van venir aquí set inspectors del Seprona i van fer un informe que va ser positiu i va demostrar que les acusacions eren totes infundades. Som l’únic zoològic a Europa que té la certificació de benestar animal American Certified de l’American Humane dels Estats Units. Tenim totes les certificacions que pugui imaginar: EMAS, ISO, ABTA, SGS. Estem certificats per dalt i per baix. Aquí es respecten i es compleixen les cinc llibertats del benestar animal que defineix l’Organització Mundial de Sanitat Animal. Els demandem per difamació i mal reputacional, va haver-hi un judici aquí, a Puerto de la Cruz, però el vam perdre.

No li desperten la més mínima simpatia els activistes...

Gens. Són individus que no fan res per la naturalesa, però ho critiquen tot. Reben enormes donacions i els diners se’l gasten tots en sous alts, viatges en business class, advocats, publicitat, etc.

La conservació de les espècies amenaçades la canalitzen a través de Loro Parque Fundación...

Sí. És una organització internacional sense ànim de lucre que està especialitzada en la protecció d’espècies de lloros i mamífers marins, entre altres animals, que estan amenaçats. Hem salvat deu espècies de lloros en perill imminent d’extinció. Entre aquetes, el guacamai de Lear, la cacatua de Tanimbar i el lloro d’orelles grogues.

L’empresa s’ha diversificat. A més del zoològic, han posat en marxa altres negocis. Entre aquestes, un aquari i un parc aquàtic.

Tenim Siam Park, al sud de Tenerife, que és un parc aquàtic tematitzat en l’arquitectura tailandesa. Jo he estat, per cert, més de 20 anys, cònsol de Tailàndia a Canàries. Aquest parc ha estat reconegut set anys consecutius per TripAdvisor com el millor aquapark del món. I a finals del 2017 inaugurem l’aquari Poema del Mar a Las Palmas de Gran Canària, que ofereix als visitants una experiència única. Disposa de Deep Sea, que és el finestral d’exhibició corb més gran del món: 36 metres d’ample i gairebé set i mig d’alt.