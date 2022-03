Aproximadament hi ha a Espanya unes 400.000 persones afiliades al sistema especial de Seguretat Social d’empleades de la llar, sistema que forma part del règim general. Es calcula que n’hi ha unes 180.000 més no donades d’alta al sistema. Aquest col·lectiu pateix una de les desigualtats generals i de gènere més importants que cal destacar també al voltant de la commemoració recent del 8 de Març: el col·lectiu no té cap protecció social en cas d’atur forçós.

D’aquelles de qui consten dades, el 95% són dones, la meitat immigrants no comunitàries. Aquests percentatges s’incrementen en relació amb les persones que treballen en l’economia submergida. A l’Estat espanyol hi ha uns 20 milions d’ocupats, a l’agricultura uns 0,75 milions i no passen de 40.000 els ocupats en pesca i afins. Aquestes referències d’altres sectors ens donen idea de la importància d’aquest col·lectiu a l’Estat, que suposa el 30% de total del treball domèstic de la UE. Una diferència essencial entre aquest sistema i la resta del règim general i els especials –agrícola, pesquer, d’autònoms...– és la impossibilitat, en cas de pèrdua de la feina o cessament involuntari de l’activitat, d’obtenir la protecció d’atur i perquè està vetada la possibilitat de cotitzar per aquesta contingència. L’any 2013 es va iniciar el període d’adhesions dels estats al conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT). Aquest conveni preveu que la protecció social de les empleades de la llar ha de ser similar al que tinguin la resta de persones treballadores de cada estat. Fins ara, i a pesar de reivindicacions de tota mena –sindicals i ciutadanes, iniciatives parlamentàries i recollides de signatures– Espanya no l’ha ratificat. Dos anys abans –reforma de la Seguretat Social de l’any 2011–, el Govern central es va comprometre a regular la protecció per desocupació de les empleades de la llar abans dels cinc anys posteriors. Un compromís que tampoc es va complir. Moltíssimes empleades de la llar van perdre la feina arran la pandèmia de covid-19 i fruit de la situació d’emergència, sanitària i social, es va crear en el marc de la concertació social un subsidi per desocupació específic per a empleades de la llar. Un petit pas en la implementació d’aquesta protecció que van poder demanar aquelles que estaven legalment contractades i que va beneficiar unes 40.000 persones. La mesura, malauradament, no ha tingut cap mena de continuïtat. Recentment, el febrer de 2022, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat una sentència que declara discriminatòria –indirecta per raó de sexe– la manca de possibilitat d’accés a la protecció d’atur de les empleades de la llar a la nostra legislació de Seguretat Social i incompatible amb el dret de la Unió, la Directiva 79/7. Un itinerari de defensa jurídica que ha trigat uns nou anys a arribar a la resolució del TJUE que palesa tant la lentitud de l’administració de i del sistema judicial com la valentia i el mèrit professional de la demandant i el seu advocat defensor. Davant aquesta situació, el Govern s’ha compromès –ja tocaria– a rectificar la situació, ratificar el conveni OIT i modificar la llei general de Seguretat Social. Un compromís que continuarem exigint fins que es posi en pràctica i finalitzi una situació evidentment discriminatòria i absurda, ja que les persones o famílies que contracten empleades de la llar, ni aquestes mateixes, no poden cotitzar per desocupació encara que ho vulguin.