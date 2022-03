Continuem immersos en un episodi d’escassedat en el proveïment d’alguns aliments, de compres compulsives abonades per les pors exagerades creades per algunes notícies poc fonamentades i d’especulació forassenyada dels qui controlen la venda d’aquells aliments. Fa pocs dies parlàvem d’algunes qüestions relacionades amb el sector agroalimentari català. Constatàvem el seu pes estratègic i la seva capacitat productiva i exportadora; assenyalàvem la necessitat de potenciar també la producció i el consum de km 0; i finalment, avisàvem de la necessitat de preveure els impactes del canvi climàtic i les limitacions del planeta pel que fa a l’expansió de l’actual model d’alimentació.

Avui farem un parell de pinzellades sobre alguna oportunitat i alguna amenaça més. Així, el tema del consum de les proteïnes cada cop serà més present. Les proteïnes animals per produir-se necessiten un volum d’agricultura i de consum d’aigua que seran impossibles de subministrar a una població creixent mundial que vol i té dret a accedir-hi. Ara mateix a Catalunya ja hi ha algunes experimentacions que ara semblen de ficció però que no tardaran a generalitzar-se. Fa pocs dies es va presentar l’estudi «La proteïna alternativa com a motor de canvi a la indústria alimentària a Catalunya». Segons les Nacions Unides, la producció de carn a escala mundial s’hauria de duplicar l’any 2050 per atendre la demanda. Però, amb uns 18.000 litres d’aigua per un quilo de vedella, per exemple, el sector carni té una alta petjada hídrica. En canvi, en l’extrem més innovador, les carns cultivades i les plant-based poden evitar aquell problema. En un estadi intermedi s’anirà generalitzant les granges d’animals de mar per substituir la pesca. I pel que fa als animals de terra, s’anirà generalitzant la criança d’insectes o altres organismes vius d’alta eficiència en la producció de proteïna animal. Tenint en compte que només en carn de porc Catalunya té 100 empreses amb 20.000 treballadors, i totes poden ser afectades pels canvis que caldrà preveure amb temps i donar-los noves expectatives. Oimés, perquè creix la tendència de canvi del consum alimentari. Els nascuts a partir del 2000 consumeixen un 60% més de vegetals que les generacions anteriors. Alguns estudis calculen que el 2040 el 60% de les carns que consumirem no seran d’origen animal.

Hi ha un altre vessant sobre el qual cal estar alerta. És el control de capital no català sobre importants espais agrícoles, sobre segments de la indústria càrnia o com a accionistes d’empreses de transformats o de comercialització agroalimentària. Hi ha el cas recent de l’empresa Ametller Origen, que té pocs anys de vida però ha aconseguit una part important del mercat de distribució de l’alimentació. Fa poc que la premsa va informar que Ametller Origen havia d’augmentar el capital i van haver de recórrer al banc Santander, clarament vinculat a l’oligarquia madrilenya, perquè no es va trobar aquí el reforç que necessitaven. Aquesta manca de capacitat financera del món català, un cop dissoltes les caixes i fugides les seus de CaixaBank i de Sabadell, és un problema en general, però que en el cas del sector agroalimentari ens hauria de preocupar més perquè comporta més dependència en un segment estratègic.

En aquest mateix sentit, circulen informacions sobre una creixent pressió compradora sobre camps actuals o futurs de regadiu a Lleida. Ja fa temps es donava una realitat que es pot entendre a escala d’empresari individual però que no té cap sentit des de l’òptica de la sostenibilitat i la suficiència alimentària. Estic parlant de l’important negoci que significava fa un temps –desconec les dades actuals– el conreu i l’exportació d’alfals cap a les monarquies àrabs per mantenir els seus cavalls. Exportar alfals pot ser un negoci raonable, però ho és dedicar l’aigua dels canals de reg a un producte que no sigui de consum humà? Àrabs i xinesos estan controlant de forma creixent territoris a l’Àfrica i seria lamentable que les seves grapes arribessin a casa nostra. Crec que hi hauria d’haver algun tipus de limitació a la compra de béns d’interès públic per part de forasters. Ara que s’ha anunciat una modernització de tot el sistema de regadiu del Canal d’Urgell i que està pendent la culminació del Segarra-Garrigues, seria bo que es preveiessin els reptes de la suficiència alimentària i la producció d’aliments d’alt valor afegit pel fet de ser transformats a Catalunya mateix.