La sequera amenaça de retallar dràsticament la producció agrària aquest any a Espanya i afectar directament també les explotacions ramaderes. En un context inflacionari dels costos, les dificultats de transport internacional, la falta de pluges i els embassaments buits són preludi d’una situació d’alerta preocupant i pujada de preus. «Tot i que encara és aviat per valorar els danys, cada dia que passa sense ploure es van consolidant les pèrdues», reconeix un informe donat a conèixer aquest dimecres per la Unió de Petits Agricultors (UPA). L’organització demanarà aquest dimarts a la Taula de la Sequera mesures «potents» que mitiguin les pèrdues d’agricultors i ramaders.

Segons les dades analitzades per UPA, la situació més crítica es dona en la meitat sud peninsular, i els efectes seran més greus com més primerenques siguin les produccions. «El camp espanyol produirà menys aliment el 2022, tant en ramaderia extensiva com en cultius de secà o regadiu», han assenyalat els experts d’UPA.

Davant aquesta situació d’alerta meteorològica, els experts aconsellen que els agricultors apostin per cultius amb menors necessitats hídriques. Cereals, gira-sol o guarets van guanyant terreny a Espanya i es preveu menys tomàquet, blat de moro o arròs, opinen des d’UPA. A l’espera de projectes d’agricultura tecnificada, com el que lidera el grup Ametller Origen, l’agricultura espanyola s’ha d’adaptar de manera ràpida a condicions climàtiques adverses que tendeixen a enquistar-se. En el cas dels cultius llenyosos, la poca aigua que pugui aportar-se es destinarà a evitar que els arbres s’assequin, donant per malaguanyada la collita d’aquest any.

Agricultura tecnificada

L’agricultura tecnificada que proposa Ametller Origen (aquest mes buscarà finançament a Madrid) és una clara solució per als productes d’horta, en hivernacle i condicions d’humitat i temperatura controlades. La utilització de fonts energètiques per oferir llum, calor i humitat són la salvació del camp, però per a aquest tipus de projectes es requereixen fortes inversions que pocs agricultors estan en condicions d’assumir. El projecte d’Ametller suposarà inversions de 180 milions d’euros. Davant la dificultat de rendibilitzar les explotacions agràries, s’espera una nova concentració parcel·lària de la mà de grans grups inversors capaços d’assumir el repte de l’agricultura tecnificada en els pròxims anys.

Ramaderia

En la ramaderia la situació no és gaire millor. Els costos de producció s’han disparat i amenacen de fer-ho encara més en les pròximes setmanes. Falta pastura en el camp, confirma UPA, per la qual cosa el pinso és l’única sortida per a la supervivència del bestiar. Però amb costos més alts.

UPA proposarà a la Taula de la Sequera aquest divendres un paquet de mesures. Entre les principals propostes figuren les exempcions fiscals a agricultors i ramaders, ajudes directes, o condonació de les tarifes de reg.

Andalusia

En l’actualitat, Andalusia és la comunitat autònoma més afectada per la situació de greu sequera que fueteja el país, la qual està ocasionant importants pèrdues econòmiques als agricultors i ramaders, pràcticament a tots els sectors i al llarg de tota la geografia, situant-se en molts casos en els límits de la seva viabilitat.

Embassaments

Pel que fa a la situació dels embassaments, la capacitat mitjana dels presents a Andalusia es troba en el 31%, quan a la resta d’Espanya estan en el 44%. La brutal sequera meteorològica i la hidrològica estan posant contra les cordes moltes produccions tant de secà com de regadiu.

Oliverar

Per a l’oliverar en secà, la situació és molt delicada ja que no només està patint les conseqüències de l’actual sequera, sinó que està arrossegant la d’anys anteriors. A més, el regadiu s’està veient compromès per la dotació de reg. En secà es comencen a apreciar ja branques seques en arbres. Per a la pròxima campanya hauria de venir una primavera molt plujosa perquè canviï el panorama, tot i que tot augura que serà de collita molt curta.

Cereals

Per als cereals la situació és fatídica. Després de les pluges que van caure al desembre, aquells que es van aventurar a sembrar el cultiu en secà no comptaven amb una situació d’absència de pluges dos mesos després. Aguanten com poden les terres més fortes. El cultiu s’observa en molt mal estat en secà de manera generalitzada, ja que ha tingut problemes en la germinació i presenta un escàs afillament, amb prou feines s’aixeca una quarta del terra, i en moltes localitzacions s’està començant ja a assecar. Si no plou en 15-20 dies, es perdrà el 100% del cultiu en secà. La falta d’importacions de Rússia pot agreujar encara més la situació.