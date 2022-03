Una trentena de camions han iniciat a Manresa una marxa lenta fins a la Zona Franca de Barcelona per protestar contra l'elevat preu del carburant que, asseguren, fa "inviable" la seva feina. Els transportistes denuncien que se senten "menyspreats" pel govern de l'Estat, que no els reconeix com a interlocutors, i insten Pedro Sánchez a prendre mesures com ja han fet altres països de la Unió Europea com, per exemple, França.