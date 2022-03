El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) avala que les treballadores que hagin accedit a la prejubilació puguin cobrar el complement de maternitat, pensat per compensar les dones que veiessin llastada la seva carrera professional per tenir fills. L’última reforma aprovada el 2021 va reformular aquest plus, però fins ara el criteri aplicat per la Seguretat Social era el de denegar-lo si la treballadora accedia al retir abans de l’edat legal de jubilació. Els magistrats de l’alt tribunal català corregeixen l’Estat i obren la porta que aquelles treballadores que s’haguessin prejubilat abans del 2021 i no haguessin pogut accedir a aquest complement puguin ara reclamar-lo. «L’anterior exclusió del complement de maternitat de les dones que accedien a la jubilació voluntària anticipada era discriminatori i s’endinsava en la bretxa de gènere», dictamina el TSJC en la sentència guanyada pel bufet d’advocats Col·lectiu Ronda.

El cas es remunta al 2017, quan una dona –mare de tres fills– accedeix a la jubilació anticipada, reclama que li paguin el complement de maternitat per a la seva pensió i la Seguretat Social l’hi denega. La decisió en aquell temps l’Estat la fa partint de la seva pròpia legislació. Legislació que posteriorment la justícia europea va avalar indirectament, al no considerar discriminatori el negar l’esmentat complement en els casos de jubilacions anticipades. Segons les últimes dades oficials, prop de 750.000 jubilats cobraven complements de maternitat abans de l’última reforma i una part –indeterminades d’aquests– són prejubilats. Posteriorment els mateixos magistrats del TJUE reconeixen que l’estructura del complement de maternitat és imperfecte per diversos motius. Un era que discriminava els homes, ja que no podien demanar-lo. Així que el Govern el 2021 decideix reformular el complement. Aquest abans addicionava un extra equivalent al 5% de la pensió en cas de dos fills, del 10% en cas de tres fills i del 15% en cas de quatre o més fills. De mitjana, la Seguretat Social pagava 60,64 euros mensuals per complement de maternitat. I a partir d’ara, paga un import fix de 25 euros per fill, hi poden accedir homes i dones i també cobreix les persones que haguessin accedit a la jubilació anticipada. «La legislació vigent a la data del fet causant era discriminatòria i, per tant, inaplicable», afirmen els magistrats en la seva sentència. Des de Ronda han valorat que el TSJC «faci una interpretació dels fets subjecte a la voluntat d’eixamplar els límits de la norma per estendre els seus efectes benèfics i de correcció de greuges passats a la totalitat de dones que, en un moment donat, han patit les limitacions d’una legislació considerada discriminatòria i evidentment incapaç de fer una contribució efectiva a reparar els perjudicis en la carrera de cotització que històricament han causat la maternitat i posterior criança», segons han manifestat en un comunicat.