La Fundació Lacetània va lliurar ahir els seus premis als millors treballs de batxillerat i cicles formatius dels centres adscrits. L’acte, que va tenir lloc a la sala d’actes de l’institut Guillem Catà de Manresa, va comptar amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, la presidenta de la Fundació Lacetània, Sílvia Gratacòs, l’alumnat i les seves famílies, professors, i també les empreses que col·laboren amb la Fundació acollint alumnes en pràctiques. Durant l’acte es va fer un reconeixement a Galliner, Programa d’Inserció Laboral Bages, Planxisteria Industrial Parra, Social Lovers Space, Expomon Produccions I Muntatges i Mecàniques Corbi per la seva col·laboració amb la Fundació.

Per primer any, es va lliurar el premi CTEMdona, una categoria de nova creació que reconeix el paper de les dones en la ciència i la tecnologia. Aquest premi, patrocinat per l’Ajuntament de Manresa, va recaure en Ikram el Kabiri Ouarti, alumna de l’institut Lacetània, pel treball titulat «Design, construction and assembly of an optical microscope». La finalista va ser Coetáneas y compañeras de olvido, d’Anna Casas Ramos, també del Lacetània.

En la categoria de Cicles Formatius de Grau Mitjà del sector serveis, va guanyar «Celler Gori», de Júlia Babot Cortina (Escola d’Art) i el finalista va ser «BerniBox», de Lily Arnez Arbieto (Escola d’Art). En Cicles Formatius de Grau Superior del sector serveis, el guanyador ha estat «De Bar en Peor», d’Aroa Valverde Aira (Escola d’Art) i el finalista, «The Art of Ancient Soulmates», de Marta Pérez Fernández (Escola d’Art). En Cicles Formatius de Grau Superior del sector industrial, el premi ha estat per a «Redisseny d’un caminador auxiliar infantil», d’Agusti Alcázar Guerrero i Judit Busquet Recasens (Lacetània) i el finalista, «Cadira autoplegable», de Younes Elkhadir Arhajaam i Arnau Barat Tomàs, (Lacetània).

En la categoria de Batxillerat de l’àmbit científico-tecnològic, el guanyador va ser «Construcció i automatització d’un escenari», de Ruben Hernandez (Lacetània), mnetre que el finalista ha estat «Albert Camus, un filòsof existencialista?», de Marcel Porti (Lacetània).

En l’àmbit social-humanístic, el premi va ser per a «El monestir i la comunitat de les Caputxines de Manresa», d’Alexandra Bal (Cal Gravat de Manresa), i el treball finalista va ser «La teoria de les intel·ligències múltiples», d’Anna Quiros Pradas i Aina Jándula Cuñat (Quercus de Sant Joan de Vilatorrada).