Danone ha advertit que en el termini màxim de 24 hores es veurà obligat a interrompre de manera temporal la seva activitat tant a les seves quatre plantes a Espanya de productes lactis, com en les tres d’aigua mineral natural com a conseqüència de l’aturada del transport, que aquest dimarts arriba al novè dia, i en cas de no aconseguir-se una solució de manera immediata. Els problemes de trànsit i amb els piquets en diversos punts proliferen, com al port de Barcelona.

«Si no s’arriba a un acord en les pròximes hores, Danone es veurà obligat a prendre la dràstica decisió d’interrompre el procés de recollida de llet, i com a conseqüència, el procés de producció a les seves fàbriques i posterior trasllat de producte acabat a les cadenes de distribució alimentària. Això provocarà la interrupció de subministrament tant d’aigua mineral natural com de productes lactis a nivell nacional», ha avisat la companyia en un comunicat.

Context difícil

Fins ara, Danone ha portat a terme els seus «màxims» esforços per aconseguir mantenir tota la seva activitat dins de la normalitat malgrat les dificultats provocades per un context difícil i molt tensionat. No obstant, segons explica, la «inaudita» situació d’inestabilitat i l’agreujament de les aturades ja estan començant a afectar l’aprovisionament de matèries primeres essencials per als seus productes com ara llet sencera i nata.

Danone ha expressat el seu «profund» malestar per aquesta situació i per les greus conseqüències de força major que estan provocant no només entre tots els agents i col·lectius implicats, sinó en la societat en el seu conjunt. A més, diu que confia que es puguin accelerar les negociacions per arribar a un acord en el mínim termini de temps possible i poder reprendre així l’activitat al més aviat possible.