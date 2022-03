Diverses patronals, entre elles Fenadismer, han decidit parar a partir de dimarts, tal com fan des de fa nou dies els petits transportistes, davant la falta de concreció en les ajudes promeses aquest dilluns pel Govern.

Tot i que el Govern ha anunciat un acord amb el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) que promet ajuts de 500 milions d’euros a partir d’abril, algunes de les patronals integrades a aquest òrgan han mostrat el seu rebuig del pacte, que inclou una rebaixa en el preu del carburant dels transportistes de 500 milions d’euros.

32.000 empreses

Entre elles figura Fenadismer, que, segons les seves dades, integra més de 32.000 empreses de transport amb més de 50.000 vehicles, totes pimes i autònoms que en determinades ocasions s’integren a règim cooperatiu.

Una altra és la Federació Espanyola de Transport Discrecional de Mercaderies, Fetransa, que agrupa diverses organitzacions empresarials de transport de mercaderies per carretera. La tercera és Feintra, la Federació Independent de Transportistes fruit de la unió d’Associacions de Transportistes de Getafe, Talavera de la Reina i Càceres, amb més de 2.900 associats.

Sí que formen part del Comitè Nacional

Aquestes tres patronals estan integrades al CNTC, l’òrgan interlocutor amb el Govern i en què estan representades prop d’una desena de patronals. No obstant, la Plataforma per a la Defensa del Sector de Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional, que és la que va convocar l’aturada que va començar el 14 de març passat, diu que no se sent representada en aquest òrgan.

En un comunicat conjunt, Fenadismer, Fetransa i Feintra expliquen que a la «carta de compromís» per a la reducció del preu del gasoil plantejada pel Govern i que s’aprovarà en Consell de Ministres de dimarts 29 de març no es concreta «en què consistirà l’esmentada mesura ni com s’articularà».

Quina serà l’ajuda?

Tampoc concretarà «allò més important»: «en quina quantia de la possible ajuda li correspondrà a cada transportista, i si arribarà tant als transportistes pesats com als lleugers». Així, i tot i que «consideren l’anunci de les esmentades mesures positiu», també el veuen «insuficient en l’actual situació, amb milers de transportistes parats des de fa més d’una setmana.»

«La falta de concreció i contundència no permeten transmetre seguretat als transportistes, principalment autònoms i pimes, que en l’actualitat es troben en una situació límit per poder continuar treballant en condicions de mínima rendibilitat», afegeixen en un comunicat conjunt.

Resta de països

A més, aquestes federacions no entenen com en la resta de països de l’entorn els Governs ja han concretat les mesures que aplicaran als seus transportistes per ajudar-los a superar l’actual crisi i, no obstant, l’espanyol «es resisteix incomprensiblement a anunciar quants diners arribaran realment a la butxaca de cada transportista per esmorteir l’impacte de la pujada dels carburants, malgrat l’exigència reiterada de les associacions de transportistes en les últimes setmanes».

Per tot això, entenen que «la falta de concreció de les mesures per part del Govern no permeten de moment reprendre l’activitat del transport de mercaderies per carretera, fins que no es detallin les mesures urgents i efectives que els transportistes necessiten per poder sortir de la ruïna en què es troben en l’actualitat».