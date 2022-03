Els transportistes han impedit aquet matí el pas dels camions al port de Barcelona en el novè dia de vaga per protestar contra l'alt preu del carburant, i que està provocant afectacions en el subministrament de moltes empreses. Els piquets de l'aturada s'han situat a l'entrada a les terminals contenidors de la infraestructura barcelonina i han impedit l'entrada dels camions aquest dimarts a primera hora matí, segons confirmen fonts de l'enclavament. Al llarg del matí, el nombre de concentrats ha baixat i alguns camions han entrat a les terminals. El trànsit de camions al port d'aquest dimarts és molt més baix de l'habitual després d'una setmana de tensió amb els vaguistes.

El Port està en contacte amb els cossos de seguretat per "garantir que es pugui treballar a les terminals i per assegurar la cadena de subministrament". Fonts portuàries valoren positivament la proposta del govern espanyol de subvencionar el gasoil amb 500 milions d'euros després de reunir-se aquest dimarts amb el Comitè Nacional de Transport per Carretera, però afegeixen que ara cal que es concreti.

L'organització convocant, la Plataforma per la Defensa del Transport de Mercaderies, va considerar insuficient el plantejament de l'executiu de Pedro Sánchez. A més, altres patronals com la Federació Nacional d'Associacions de Transport (Fenadismer) han anunciat que no treballaran fins que no es detallin les mesures "urgents i efectives" per què els transportistes "surtin de la ruïna" .

Raquel Sánchez demana als transportistes que abandonin la vaga

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha promès aquest dimarts que el seu executiu "concretarà tan aviat com sigui possible" les mesures anunciades dilluns durant la reunió amb la patronal dels transportistes Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC), però ha demanat als camioners que abandonin les aturades. "Estem d'acord amb les seves reivindicacions, aquest govern s'ha assegut a negociar, hem anunciat mesures sense precedents", ha dit en una entrevista a Telecinco.

L'executiu va anunciar 500 milions d'euros per bonificar el preu del gasoil professional per als transportistes, però després de la reunió diverses patronals del transport van anunciar que se sumaven a la vaga.

La ministra ha rebutjat una rebaixa de l'IVA al gasoil professional perquè els transportistes ja se'l desgraven, i per tant seria una mesura "ineficaç".

A més ha recordat que Espanya és el país de la UE amb una fiscalitat més baixa dels carburants i les directives europees impedeixen que es pugui reduir encara més.

"No es pot demanar rebaixes en els impostos dels hidrocarburs perquè això no tindria cap efecte sobre el sector", ha dit.

En aquest marc, ha recordat que el seu executiu treballa en un pla de resposta a la crisi que s'aprovarà al Consell de Ministres del dia 29 de març.

La ministra també ha justificat que el seu executiu no segui a negociar amb la Plataforma de Defensa del Transport de Mercaderies (PDTM) perquè al seu entendre la CNTC són els representants "legítims" dels transportistes.

Ha insistit que el seu executiu condemna l'ús de la violència i la coacció per part dels piquets, i ha recordat que el Ministeri de l'Interior ha hagut de mobilitzar 24.000 agents per garantir que els transportistes que volen treballar ho puguin fer."Hi ha una minoria que ha generat tensió al sector", ha dit, però "això no vol dir que no siguem sensibles a les demandes" amb mesures que "tindran un impacte directe" sobre els transportistes i la ciutadania.