Mestres, professors i estudiants han tallat aquest dimecres al matí la carretera de Vic de Manresa, a l'alçada de la delegació d'Ensenyament en protesta per la sentència contra la immersió lingüística. A la manifestació hi participen un centenar de persones sota el lema "La seva sentència, la nostra lluita: sense català no hi ha escola".

La manifestació ha començat a primera hora del matí a la C-25, a l'Eix Transversal. Segons ha informat Trànsit, la protesta ha causat retencions de fins a dos quilòmetres en direcció a Girona. Posteriorment la marxa s'ha dirigit a la C-55. Un dels talls captats per les càmeres de Trànsit en aquesta via s'ha produït a l'alçada de les instal·lacions del Gimnàstic. Una vintena de persones han recorregut a peu la ronda fins a l'alçada de la Pujada Roja.

A causa de la manifestació, Trànsit ha anunciat a través de les xarxes socials que l'enllaç a la C-55 des de la C-25 ha quedat tallat per evitar més retencions.

🔴 Es mantenen 2 km de retenció a la C-25 a Manresa ➡ Girona per una #manifestació en marxa lenta que en aquests moments s'ubica a la C-55 ➡ Barcelona pic.twitter.com/DuwRUNAhG3 — Trànsit (@transit) 23 de marzo de 2022

Posteriorment la marxa s'han dirigit a la delegació d'Ensenyament de la capital bagenca, ubicada al número 175 de la carretera de Vic. La Policia Local està fent desviacions de trànsit per evitar col·lapsar el centre de la ciutat.

A les set de la tarda hi ha prevista una manifestació en defensa de la immersió lingüística a la ciutat que sortirà de la Ben Plantada i acabarà a la plaça Major. La mobilització ha rebut el suport de diversos col·lectius, entre ells l'Assemblea Nacional Catalana.

Sindicats i estudiants protesten contra el 25% de castellà a les aules

La Coordinadora Obrera Sindical (COS), la Intersindical-CSC, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i el sindicat de docents USTEC han convocat per a avui vaga i protestes a Catalunya per la sentència que obliga a impartir el 25% de les classes en castellà i per defensar «els pilars d’una escola pública de qualitat i en català».

Estan cridats a la vaga treballadors de tots els nivells educatius, d’infantil a universitaris, de l’educació pública i concertada catalana, a més dels estudiants d’institut i de les universitats. Al marge de les entitats convocants, la protesta té el suport de la resta de sindicats de professors, del Sindicat d’Estudiants (ES) i l’Associació d’Estudiants Progressistes (AEP).

La protesta arrencarà sota el lema «La seva sentència, nostra lluita! L’escola en català! 23 de març, vaga per la llengua», van indicar els convocants, que van recordar que el 5 d’abril s’acaba el termini donat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per començar a aplicar la sentència i impartir a tots els centres catalans el 25% de les matèries en castellà. Per això, els convocants han denunciat que «ens trobem en temps de descompte» i davant la urgència del calendari d’aplicació de la sentència, van criticar que la Conselleria d’Educació «encara no hagi dit què farà per garantir que el català continuï sent la llengua vehicular a les nostres aules». Així, van fer una crida a la conselleria perquè «assumeixi totes les responsabilitats en la defensa de la llengua catalana i que es comprometi, amb mesures concretes, a preservar i blindar el model d’immersió lingüística» i van cridar la comunitat educativa a mobilitzar-se avui.

Per la seva banda, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha instat moltes vegades les escoles i instituts a seguir aplicant el seu model lingüístic de centre, alhora que n’ha afirmat que assumeix la responsabilitat. Amb tot, la Fiscalia ha apuntat al fet que la responsabilitat de les actuacions als centres educatius recau en les direccions, cosa que les deixa en una posició difícil a l’hora de defensar el model d’immersió lingüística i no impartir el 25% de matèries en castellà.

La conselleria, per la seva banda, ha articulat un pla per diagnosticar la realitat lingüística de cada centre, que té la implicació de la inspecció educativa, per «fomentar l’ús del català», que -segons afirmen- «està en reculada».

Per a avui, els convocants han previst piquets informatius des de les 8 del matí, a més de mobilitzacions a les 12.30 hores a les quatre capitals catalanes, que, en el cas de Barcelona, s’iniciarà amb una concentració a la plaça Urquinaona.

Una altra reunió demà

Fonts sindicals d’USTEC i ASPEPC van finalitzar la seva primera reunió sense grans avanços, si bé totes dues parts es van convidar a continuar negociant demà. Segons els sindicats, els representants d’Educació s’havien compromès a presentar una proposta per escrit demà al matí.

Per la seva banda, la directora general de Professorat de centres públics, Dolors Collell, va indicar la voluntat del Departament de seguir negociant i d’arribar a un acord i que presentaran una proposta demà.