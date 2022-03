Deu dels disset cellers de la DO Pla de Bages participaran del 4 al 6 d’abril a l’edició més gran de la Barcelona Wine Week (BWW) amb l’objectiu de projectar el producte i la qualitat bagenca a nivell estatal i internacional. Unes 60 Denominacions d’Origen i 650 cellers participen en aquesta segona edició enfocada a la sostenibilitat, el negoci internacional i la digitalització com a grans vies de futur. Dins la fira es podran conèixer, degustar i explorar gran part de les propostes vinícoles de cada celler junt amb la seva oferta enoturística relacionada amb la Ruta del Vi DO Pla de Bages.

Els cellers participants són: Collbaix-Celler el Molí, Heretat Oller del Mas, Mond Obert, Abadal, Celler Cooperatiu d’Artés, Les Acàcies, Sanmartí, Exibis, Grau i Grau i Entrebosc. Seran presents al pavelló 8 estand 244. Durant la fira, la DO portarà a terme diverses presentacions i tastos. Així, el dimarts dia 5 a les 14:30h, la periodista i sommelier Sílvia Cullell, redactora de la partida de vins de la Bullipedia i membre del panell de tast de la DO, i Joan Soler, enòleg i president de la DO Pla de Bages, presentaran «La identitat del Bages a través de les seves varietats». El mateix dimarts a les 10 h, Miquel Palau, enòleg d’Abadal, parlarà sobre «La Mandó, una varietat rellevant per encarar els reptes de futur?». La BWW inicialment s’havia de celebrar al mes de febrer i es va ajornar a causa de la pandèmia. Això ha fet que aquesta edició coincideixi amb la Fira Alimentària i el saló del turisme B-travel també a Barcelona, coincidència que fa preveure una gran afluència de públic professional.