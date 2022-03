El president del Sabadell, Josep Oliu, ha descartat aquest dimecres que l’economia espanyola entri en un escenari d’estagflació (baix creixement i preus alts) com a conseqüència de la invasió d’Ucraïna, però ha advertit que l’impacte de la guerra serà més o menys gran en funció de les mesures que prenguin les autoritats. En aquesta línia, ha demanat recolzaments públics per a «empreses viables que siguin dins de la foto» i s’estan veient afectades per la brutal escalada per la inflació, que són la «majoria» davant les inviables.

En una trobada amb periodistes prèvia a la junta d’accionistes del banc, Oliu ha apuntat que l’economia creixerà de forma notable, tot i que «una mica» menys del que es preveia abans de la invasió. Si no hi ha mesures de recolzament públic a les empreses, ha continuat, la morositat dels crèdits pot registrar «pujades circumstancials», però creu que no seran «gaire importants».

El banquer ha defensat que és «prematur» revisar els escenaris macroeconòmics davant la incertesa sobre l’esdevenir de la guerra, però ha afegit que preveu que la pujada de la inflació a curt termini tendirà a ajustar-se «amb una mica més de temps», si bé a nivells superiors als previstos abans del conflicte. «A curt termini, hi haurà ajustos. Però a mitjà termini, no ens genera cap dubte», ha mantingut.

Oliu, així, ha ratificat que el banc preveu arribar aquest any a una rendibilitat sobre el capital tangible del 6%, com va anunciar fa unes setmanes. Avançarà així en un any, malgrat la guerra, l’objectiu que el seu pla estratègic contemplava per al 2023. Amb tot, el conseller delegat, César González-Bueno, ha evitat precisar quan podria arribar a aquesta rendibilitat el nivell que li exigeixen els inversors (entre el 9,5% i l’11%).

Oliu, així mateix, ha descartat tornar la seu social del banc a Catalunya des d’Alacant, on la va traslladar el 2017 pel procés. «No sé el que ha de passar (per tornar-la a Sabadell), però sé que no ha passat. No és a l’agenda», ha afirmat. També ha afirmat que no té «cap intenció» de deixar la presidència del banc, que ocupa des de fa 22 anys.