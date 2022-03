Avui és dissabte, dia d’anar a comprar per a molts consumidors. També és el sisè dia de vaga del transport per l’auge del preu del carburant per la guerra d’Ucraïna. El Govern i les autoritats del sector alimentari insisteixen a dir que no hi haurà un desproveïment als supermercats. Tanmateix, ja hi ha productes que costa de trobar i la situació anirà a més els pròxims dies si continua la protesta. En aquest sentit, el preu dels aliments pujarà.