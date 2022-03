La direcció de Seat ha comunicat als sindicats que substituirà l’ERTO que aplica ara per la falta de semiconductors per un altre que cobrirà també altres escenaris com possibles aturades a causa de la vaga de transportistes o la guerra d’Ucraïna. L’ERTO actual es va pactar per l’escassetat de semiconductors a causa de la pandèmia i aquesta tipologia deixarà d’estar en vigor a Espanya l’1 d’abril, fet que ha dut la companyia a plantejar-ne un per causes productives i organitzatives, que inclou altres causes, segons Seat. El nou expedient no canvia les dates ni el nombre d’afectats. Així, s’allargarà fins al 30 de juny, amb una afectació màxima d’11.000 treballadors, que són els que realitzen tasques de producció.

Segons fonts sindicals, es tractaria de comptar amb una eina capaç de gestionar la falta d’activitat amb la qual es pot trobar la fàbrica en les properes setmanes si hi ha problemes de desproveïment de components per la invasió russa d’Ucraïna o per la vaga de transportistes. Aquest expedient també donaria cobertura en cas de problemes en la producció per la covid-19 i per l’escassetat de semiconductors, com passava fins ara. De moment, la planta de Martorell treballa amb els torns i el volum previst i no ha hagut de recórrer a cancel·lar torns o reduir la producció per la guerra.