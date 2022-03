Els transportistes han tallat aquest dimecres matí la Ronda Litoral coincidint amb el desè dia de vaga en protesta per l'escalada de preus dels combustibles. Els camioners s'han concentrat una hora abans en una benzinera de la Zona Franca i a partir de les nou han iniciat la marxa cap a la Ronda Litoral, en direcció Besòs, i a l'alçada de la sortida 14 tenen previst repetir el tall en sentit contrari, fins a la sortida 17 per tornar a la benzinera. D'altra banda, a primera hora d'aquest matí s'han repetit els piquets a les terminals i als accessos dels dipòsits del port de Barcelona.

La protesta coincideix amb desè dia d'aturada convocada per la Plataforma en Defensa del Sector del Transport, amb el suport, de moment, d'altres associacions com Fenadismer, que pertany al Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC), fins que no es detallin les mesures del govern espanyol.

A més, a partir de tres quarts de deu del matí els taxistes iniciaran una marxa lenta des de l'Aeroport del Prat fins al Parlament de Catalunya, amb el suport d'una desena de camions que se sumaran a la protesta, per denunciar l'alt preu dels carburants de les últimes setmanes. Un cop allà, els representants del taxi es reuniran amb una representació dels grups parlamentaris.

Aquest dilluns, els piquets ja van impedir el pas de camions al Port de Barcelona situant-se a l'entrada de les terminals de contenidors.

Sánchez espera assolir aquesta setmana un acord amb els transportistes

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha mostrat convençut aquest dimecres que el seu executiu assolirà un acord amb el sector del transport aquesta setmana per aturar la vaga, i ha promès que donarà una resposta "equitativa" i basada "en la justícia social" als efectes de la guerra sobre l'economia espanyola. "Ens fem càrrec del sentiment d'angoixa de la ciutadania" i "posarem en marxa mecanismes" al Consell de Ministres del dia 29 de març, ha dit el president espanyol. Els portaveus del PP, ERC i Més País li han retret la manca d'actuació per frenar la deriva de l'alça de preus. Gabriel Rufián i Íñigo Errejón li han reclamat una resposta d'esquerres que passi per topar els preus de l'energia i parlar d'impostos a qui més té.

Sánchez s'ha sotmès a la sessió de control del Congrés per insistir en la necessitat d'un acord global i per prometre que el Consell de Ministres del 29 de març adoptarà mesures que permetran pal·liar els efectes de la guerra sobre els ciutadans.