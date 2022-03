Els caps d’estat i de govern de la Unió Europea (UE) es reuneixen avui i demà a Brussel·les en una cimera marcada per la invasió russa d’Ucraïna i en què abordaran com respondre a l’augment del preu de l’energia. Malgrat la pressió d’alguns països com Espanya, França, Portugal o Itàlia, es preveu que el debat sobre la resposta a la crisi energètica i l’encariment de la factura de la llum sigui «difícil» per les «visions diferents» que els 27 arrosseguen des que va començar la discussió a l’octubre, apunten fonts comunitàries. La trobada estarà marcada per la participació del president dels Estats Units, Joe Biden, i s’hi abordaran possibles noves sancions a Rússia, però no s’hi preveuen grans mesures.

Sobre l’encariment de l’energia, fonts comunitàries apunten que entre els 27 hi ha consens sobre que «alguna cosa va malament». Les divergències sorgeixen a l’hora d’abordar el problema i la rapidesa amb què s’han de posar en marxa les accions. Les diferències són tals que fonts comunitàries no descarten que la trobada acabi sense cap acord, tot i que subratllen que intentaran «al màxim» que n’hi hagi. La divisió sobre com frenar l’escalada del preu de l’electricitat s’arrossega des de l’octubre, quan el cost va començar a escalar. Ara, la invasió russa d’Ucraïna ha agreujat la crisi energètica i el grup en què es troben Espanya, Bèlgica, França, Portugal i Itàlia reclama una actuació.