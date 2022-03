El Govern negocia amb els transportistes una solució que aconsegueixi frenar les aturades del sector del transport de mercaderies per carretera. Des de les 11.30 del matí, amb més de dues hores d’aturada, representants dels departaments de mercaderies i de viatgers del Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC) estan reunits amb la ministra de Transport, Raquel Sánchez, així com amb la vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, i la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero.

L’objectiu és configurar una taxa de bonificació del gasoil professional que podria estar al voltant dels 20 cèntims per litre, segons algunes fonts. Dilluns passat, el Govern es va comprometre a subvencionar amb 500 milions d’euros dels Pressupostos Generals de l’Estat part del carburant per al sector, com a resposta als alts preus a conseqüència de la guerra d’Ucraïna, després d’una setmana d’aturades que han portat al desproveïment d’alguns productes als supermercats i ha paralitzat l’activitat d’indústries i empreses de tot el país.

A més, la ministra Raquel Sánchez va anunciar el dilluns que una part d’aquesta bonificació vindria per part de les petroleres, malgrat que aquestes afirmaven desconèixer que haguessin de sufragar la rebaixa. Repsol acaba d’anunciar que amplia de 10 cèntims per litre addicionals el descompte en combustible per als transportistes que paguin amb la targeta Solred des d’aquest dissabte i fins al 30 de juny a les seves més de 3.300 estacions de servei a Espanya.

La petrolera que dirigeix Josu Jon Imaz s’avança, així, a altres marques com Cepsa, que prefereixen no fer cap comentari sobre la seva participació. La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, que dimarts es va reunir amb les petroleres, ha demanat aquest dijous des de París que les empreses facin un esforç per reduir «el seu marge». «En una situació tan complicada, no hi ha d’haver només un esforç per part del consumidor, sinó també per part de les empreses. Jo crec que ho entenen i tenen marge per fer-ho», ha afirmat Ribera.

Amb acord o sense al ministeri, el president de l’associació convocant de les aturades, la Plataforma per la Defensa del Transport, Manuel Hernández, ha suggerit aquest dimecres en una entrevista a ‘Espejo público’ que les aturades seguiran. Aquest dijous, a més, s’ha afegit a la vaga el sector d’auxili a la carretera, a més de les federacions que agrupen els autònoms Fenadismer, Fetransa i Feintra, que s’hi van sumar a principis de setmana.