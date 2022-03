El pla per augmentar la mida de Mapfre a Catalunya ha donat els seus fruits. La companyia d’assegurances, que va posar un marxa un paquet d’inversió per a la comunitat de 12 milions d’euros mesos abans de la pandèmia, ha incrementat el seu negoci un 40% aquest any, amb la qual cosa arriba a una facturació de 853 milions d’euros. «És un creixement molt important fonamentat en el negoci de vida, però també resultat del treball que hem estat desenvolupant aquest trienni», ha explicat el director general territorial de Mapfre a Catalunya i les Balears, Ricardo Garzó.

En concret, la companyia ha obert 40 noves oficines des que va presentar aquest pla el 2019, ha aixecat quatre centres de serveis per a l’automòbil (on ofereixen el servei integral davant un sinistre) i ha posat en marxa la seva línia estratègica per a estrangers inaugurant tres oficines a Barcelona exclusivament per a clients xinesos. En aquests locals, els treballadors són d’arrels xineses i ofereixen tota la informació en aquest idioma.

Amb tot aquest desplegament, Mapfre manté la seva posició en el segment de l’automòbil (amb dades del 2020 és la segona empresa amb més quota en el mercat català), àrea on va facturar 208 milions d’euros l’any passat a Catalunya, i incrementa el volum dels negocis de llar, salut i vida. En aquest últim cas, de fet, més que duplica els ingressos en relació amb el 2020, un 144% de creixement que suposa superar els 390 milions d’euros de facturació en aquesta àrea.

«Aquest creixement tan espectacular és perquè ha augmentat molt la contractació de pòlisses de vida», ha contextualitzat Garzó. Això es deu en part a la covid, però també a les reestructuracions d’empreses: pràcticament la meitat d’aquest creixement procedeix de primes relacionades amb processos de prejubilacions, tancaments de companyies i pòlisses d’estalvi.

Mercat estratègic

En conjunt, Catalunya suposa un 12% del total de negoci de Mapfre a Espanya, una xifra que la companyia pretén incrementar encara una mica més. Segons el director general de la regió, la companyia d’assegurances continua apostant per aquest mercat, que és «estratègic» per a ella.

Així, una vegada esgotat el paquet de 12 milions d’euros, l’empresa desemborsarà 6 milions més per obrir 20 noves oficines a la comunitat aquest any, la majoria en municipis d’entre 5.000 i 10.000 habitants, on de moment no tenen presència. Els diners, que comprenen així mateix actuacions de cara al 2023, també es dirigiran a remodelar alguns dels establiments actuals i a desenvolupament tecnològic.

L’obertura d’oficines fora de Barcelona «ens ajudarà en la problemàtica de l’Espanya despoblada: generem ocupació directa i indirecta que ajuda en el desenvolupament econòmic de tot el territori», ha especificat Garzó, que ha detallat que Mapfre tenia a tancament de l’any passat 410 oficines (preveu assolir les 430 aquest any), 700 empleats i més de 700.000 clients a la comunitat.