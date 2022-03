L’any va començar amb una nova polèmica en el sector de l’automòbil, amb l’impost de matriculació tornant a pujar després d’estar congelat des del juny del 2021 i amb la confirmació que 250.000 vehicles adquirits el 2021 però que seran entregats aquest any pels retards a la cadena de subministraments es veuran afectats per l’increment del tribut. No obstant, i també malgrat augmentar les vendes un 4,2% fins al febrer, segons dades de l’Agència Tributària, entre el gener i el febrer es van recaptar 82,68 milions d’euros per aquest impost, un 1,29% menys que en el mateix període del 2021.

Des de l’1 de gener passat, els trams impositius de l’impost de matriculació, que grava les emissions de CO2 dels vehicles, són els següents: s’eximeix de pagament els vehicles de menys de 120 grams, gravant un 4,75% entre els 120 i els 160 grams, un 9,75% entre els 160 i els 200 grams i un 14,75% al superar els 200 grams. Es pot recordar que aquest tribut va augmentar realment al gener del 2021, quan va entrar en vigor la normativa d’homologació d’emissions WLTP, més precisa que la permissiva NEDC, la qual va substituir. Sota la nova normativa, molts vehicles nous van saltar de tram impositiu, i van passar a pagar el que abans no havien de fer o a pagar més del que pagaven abans. Fins a la seva congelació al juny, la recaptació de l’impost el 2021 havia augmentat un 113%.

Èxit dels vehicles electrificats

Aquest any, malgrat el nou increment en l’impost i les vendes més grans, la recaptació ha caigut principalment per l’èxit dels vehicles electrificats en el mercat espanyol. De fet, els vehicles alternatius, que inclouen 100% elèctrics, híbrids, híbrids endollables i híbrids de gas, ja representen una quota de mercat més gran que els de gasolina. Entre el gener i el febrer, el 41,8% dels vehicles venuts van ser alternatius, per un 40,9% de gasolina i un 17,4% dièsel.

Tot i que propulsions com la microhibridació, amb una baixa incidència en la reducció d’emissions, també entren a l’etiqueta de cotxes alternatius, la mitjana d’emissions dels cotxes nous venuts al febrer va ser de 119,9 grams de CO2 per quilòmetre, mentre que al gener va ser de 118 grams de CO2 per quilòmetre, els dos valors per sota dels 120 grams en els quals comença a recaptar l’impost de matriculació. A més de caure la recaptació total, també va descendir la quota mitjana ingressada per automòbil fins als 702 euros durant els dos primers mesos de l’any, un 15,22% menys.

Augmenta el preu dels cotxes

Amb tot, el que sí que es manté en una tendència ascendent és el preu mitjà dels vehicles, ja siguin nous o d’ocasió. En el cas dels nous, sense comptar l’impost de matriculació, el preu mitjà es va situar fins al febrer en els 20.851 euros, un 7,68% més respecte als mateixos mesos del 2020, 21.553 euros si s’hi suma el tribut, un 6,74% més.

Quant al vehicle utilitzat, sobre el qual no recau l’impost de matriculació, segons dades de la consultora MSI, el seu valor mitjà arriba als 17.561 euros, fet que redueix la distància entre el mercat de primera i segona mà fins tot just 3.000 euros. Els cotxes d’ocasió estan augmentant el seu preu mitjà de forma significativa per la caiguda de l’estoc disponible davant l’increment de l’interès en aquest tipus de vehicles per la falta d’oferta de cotxes nous arran de la crisi dels xips. En aquest sentit, amb una caiguda de la disponibilitat del 24,6%, el preu dels cotxes de segona mà de combustió ha pujat un 12%, mentre que el dels vehicles utilitzats amb etiqueta ECO s’ha incrementat en un 8,4%.