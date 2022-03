El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, es va mostrar convençut que l’executiu espanyol assolirà un acord amb els transportistes avui, quan es tornarà a reunir amb el Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC) per posar sobre la taula «totes les respostes amb la màxima contundència» per pal·liar els efectes de la guerra. La reunió era prevista per a divendres, però l’executiu la va avançar pels efectes que la vaga ja té en els subministraments. Amb tot, la reunió torna a ser amb una patronal majoritària que no és la convocant de la vaga, i no s’hi esperen representants de la Plataforma en Defensa del Sector del Transport.

Per la seva banda, les patronals CEOE i CEPYME van criticar la «inacció» política i van alertar dels problemes de subministrament. També van exigir al Govern «que aclareixi i detalli amb la màxima urgència» les mesures que adoptarà per frenar els costos energètics, davant del bloqueig de les carreteres que ja provoca desproveïments i paralitza l’activitat econòmica. Empreses com Nestlé, Danone i Gallo, entre d’altres, van admetre ahir una seriosa afectació a les seves plantes per l’aturada de transportistes. Les dificultats en la recepció de mercaderies, com matèries primeres i envasos, així com en l’expedició de producte acabat, va fer aturar en 2 de les 7 plantes en el cas de Danone. Gallo també va advertir del risc real de desproveïment de pasta si s’allarga la vaga. A més, els grans distribuïdors van avisar de «danys incalculables» a l’economia i que buscaven alternatives per garantir l’oferta. D’altra banda, van fer una crida als consumidors perquè facin compres «responsables» i evitin els proveïments «compulsius». El president d’ACES, Aurelio del Pino, va assegurar que «hi ha problemes de proveïment», però que no n’hi haurà de desproveïment, i va demanar als consumidors que no compliquin la gestió fent compres massives. Mercabarna va assegurar ahir que manté el seu proveïment entorn del 80% de la mercaderia. Per la seva banda, uns 150 transportistes van tallar la Ronda Litoral de Barcelona en el desè dia de vaga, convocada per la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transport pels alts preus del carburant, en una marxa a peu que es va iniciar a les 09.20 hores a Mercabarna en sentit Besòs que va obligar a tallar la circulació. També els taxistes es van concentrar a les 9 del matí a la T1 de l’Aeroport de Barcelona-El Prat i van fer una marxa lenta amb els seus vehicles fins al Parlament.