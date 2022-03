El Departament d'Empresa i Treball ha adjudicat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) la gestió del macrocentre de Formació Professional d'Automoció de Martorell. La Generalitat ha detallat que la Mesa de Contractació ha valorat la proposta de la UPC com "la més idònia", passant per davant de les presentades per la Fundació Eurecat i MSX International Techervices.

Segons ha informat el departament en un comunicat, la concessió serà de 15 anys, amb la possibilitat de prorrogar-la deu anys més. Així, la Generalitat posa fi a un període d'inactivitat de set anys, ja que l'espai inaugurat l'any 2015 mai havia estat ocupat.