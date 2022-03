Una passejada per una desena de supermercats de la capital del Bages permet concloure que no som als pitjors moments de la Unió Soviètica ni en les penúries dels primers dies de pandèmia, malgrat les alertes sobre la falta de proveïment per la vaga del transport. Almenys és així de moment. Els supermercats visitats tenen pràcticament de tot, encara que es facin notar buits en alguns prestatges. El que falta, avui, és abundància en tot el gènere, però es pot omplir la cistella de la compra sense patir-hi. I triant.

Fa poc més d’una setmana, amb els primers missatges d’alerta per la imminència d’una vaga de camioners que avui encara manté el pols amb el Govern central, els supermercats van notar una afluència de clients inusual. «Temíem que tornàvem a la crisi de la pandèmia», explica una treballadora d’un dels establiments manresans. Just passat el primer dia d’ensurt, la situació va normalitzar-se. Ahir, es podien trobar a faltar, en algun prestatge, paquets de pasta, de galetes, de llet, de gra o sucre. Però només d’algunes marques, i no les mateixes en els diferents supermercats. En general, hi havia productes suficients per abastir a tota la clientela, garantien fonts del sector.

«Tots els nostres proveïdors estan funcionant amb normalitat. D’alguns productes n’arriba menys quantitat de la comanda feta, però arriben. En algun cas, amb un retard d’un dia o dos. I si no tenim un producte d’una marca, en tenim d’una altra», explicaven ahir fonts dels supermercats Caprabo que gestiona Ampans a la capital del Bages.

Fonts del sector asseguren a aquest diari que la falta d’abastiment es pot notar en altres punts de l’Estat, però no especialment a Catalunya, on sí pot haver alguna dificultat puntual en el transport de productes frescos de Galícia, Andalusia o Extremadura, com pugui ser peix o verdures. Ha coincidit amb aquesta vaga de transportistes l’aturada biològica de pesca al nord de la costa catalana per permetre la regeneració de les espècies, fet que pot haver alentit també el servei de peix fresc.

«No tenim cap problema greu», explica Ignasi Llobet, director del Grup Llobet, que, amb tot, alerta que l’aturada no pot allargar-se molt temps. «Potser l’efecte ens arribarà més tard, a nosaltres», augura. Llobet explica que on sí s’han notat canvis és en el consum dels clients: «es compra més producte de primera necessitat, arròs, patates, pasta, gra. La gent fa rebost, un efecte similar a quan neva, per exemple».

On els prestatges presenten més carestia és, en general, a la secció d’olis. El de girasol arriba, en alguns supermercats, en comptagotes, expliquen fonts del sector. I marxa de seguida, tot i que alguns establiments han fixat un racionament. A més, l’oli de gira-sol, produït majoritàriament a Ucraïna, ha experimentat un enorme salt de preu, que s’ha doblat. Però la mancança en aquest tipus de no és atribuïble, recorden als supermercats, a la vaga del transport, sinó a la invasió russa d’Ucraïna, que n’ ha tallat la producció.

Situació «crítica» a l’Estat

Mentre la normalitat s’imposava a Manresa, el director general de la Federació Espanyola d’Indústries de l’Alimentació i les Begudes (FIAB), Mauricio García de Quevedo, alertava ahir de la situació «crítica» que viu el sector per la vaga de transportistes que fa onze dies que dura. En una roda de premsa celebrada a Barcelona va avisar que les aturades dels camioners provoquen cent milions d’euros diaris de pèrdues i posen en risc les exportacions. «Hi ha fàbriques tancades i empreses que es plantegen fer ERTO», va apuntar abans de reclamar un acord entre els transportistes i el govern de l’Estat durant la reunió que ambdues parts tenen programada per aquest dijous. Segons el representant gremial, el sector de l’alimentació encarava el 2022 com l’any de la seva recuperació gràcies al retorn del turisme i el final de la pandèmia. Aquestes previsions optimistes, s’han estroncat durant les darreres setmanes. «La situació dels costos inflacionaris i la guerra d’Ucraïna han posat el sector en escac pel problema d’aprovisionament de matèries primeres i pels costos energètics», lamentava.