El govern espanyol i els representants de Mercaderies i Viatgers del Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC) han acordat una bonificació de 20 cèntims per euro per litre o quilo de combustible i una ajuda directa de 450 milions d'euros al sector. Dels 20 cèntims, 15 sortiran del pressupost públic i 5 seran suportats pels operadors de productes petrolífers. Aquesta bonificació s'aplicarà a dièsel, gasolina, gas i 'adblue'. El Ministeri de Transports calcula que això suposarà uns 600 milions d'euros per al sector. Calcula també que l'acord suposarà un estalvi d'uns 700 euros mensuals per camió. La rebaixa en el combustible estarà vigent de l'1 d'abril al 30 de juny, prorrogable. En total, les mesures implicaran una injecció de més de 1.000 milions d'euros.

Les dues parts han arribat a l'acord de matinada, després d'una reunió que havia començat cap al migdia. En representació de l'executiu estatal hi han participat la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño; la d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero; i la de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez. A l'altra banda hi ha participants representants del CNTC i de les associacions ASTIC, CETM, FENADISMER, FEINTRA, FETRANSA, FITRANS, ANATRANS, FVET, FETEIA, ATFRIE, UNO.

A banda de la rebaixa del preu del combustible, l'acord contempla 450 milions d'euros d'ajut per a les empreses de transport de mercaderies i de passatgers en funció del tipus de vehicle. Així, rebran 1.250 euros per camió, 950 per autobús, 500 per furgoneta i 300 per vehicle lleuger (taxi, VTC i ambulàncies).

Hi haurà també una ampliació del termini de venciment dels crèdits avalats per l'ICO de fins a entre vuit i deu anys, així com una ampliació del període de carència dels crèdits avalats per l'ICO de sis mesos. En aquest sentit, s'establirà també una nova línia de crèdits al sector avalats per l'ICO amb 12 mesos de carència.

A més, s'establirà la devolució mensual del combustible professional des d'abril, enfront del període trimestral vigent actualment, i es posarà en marxa un sistema de devolució anticipada mensual amb regularització anual.

Pel que fa a les mesures socials, dirigides a garantir la protecció social als autònoms, es duplicarà la dotació pressupostària dels ajuts a l'abandonament a la professió de transportista, passant de 10 a 20 milions d'euros el 2022.

Per últim, s'ha acordat accelerar un dels compromisos adoptats al desembre, de tal manera que abans del 31 de juliol el Ministeri presentarà al CNTC un text de projecte de llei per aplicar al sector del transport de mercaderies per carretera els principis de la Llei de la cadena alimentària per assegurar un ús just de la subcontractació i la rendibilitat. Aquest text es presentarà posteriorment al Consell de Ministres.

El CNTC presentarà l'acord a les seves associacions, que l'hauran de ratificar aquest divendres per a la seva entrada en vigor. El govern espanyol pretén així recuperar la normalitat del sector, en vaga des de fa dies. Es dona la circumstància però que part dels impulsors de les protestes no estaven asseguts a la taula de negociació.

Raquel Sánchez creu que no hi ha motius per mantenir les protestes

La ministra de Transports ha comparegut cap a les 2.30 hores per explicar l'acord, que ha valorat molt positivament. Un cop assolit aquest, ha afirmat que ha de ser "el punt i final" a la conflictivitat i l'aturada del sector i per això ha demanat als transportistes que se'l llegeixin. "Ja no hi ha motius ni excuses per on reprendre totalment l'activitat", ha declarat.

I és que Sánchez ha defensat que han negociat amb qui té la representació del transport i ha demanat a la Plataforma que aturi les accions de protesta perquè ha assegurat que també es recullen les seves reclamacions. "Ens hem assegut amb els que han estat escollits per les granes empreses, les pimes i els autònoms", ha insistit. Ha assegurat que l'acord assolit és "ambiciós i sòlid" i per això ha confiat que un cop el govern espanyol ha complert amb la seva part, el sector "sigui responsable".

Sánchez ha reiterat les crítiques per les accions "violentes" per part d'una part dels transportistes que aquests dies han protestat i ha assegurat que aquestes no són tolerables.