Les vendes al sector industrial català el gener van créixer el 13,8% respecte al gener del 2021, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística. La taxa de creixement és superior a la del desembre (+13,1%), però per sota de la mitjana de l’Estat, on els ingressos del sector industrial van pujar el 22,3%. Quant als serveis, les vendes a Catalunya van augmentar el 22,9% en termes interanuals el gener, percentatge també inferior a la mitjana estatal (+24,4%). Quant a l’ocupació als serveis, va pujar el 5,4% en termes interanuals a Catalunya i el 4% a l’Estat.