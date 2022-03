Una quarantena de camioners de Manresa tenien previst marxar ahir a la nit cap a Madrid per participar avui en la gran manifestació per l’alça de preus del combustible convocada per la Plataforma en Defensa del Transport, que alerta que continuaran les mobilitzacions malgrat l'acord entre les grans associacions i el Govern.

«És injust que se’ns hagi deixat fora de la negociació», deia Carlos Domínguez, portaveu dels transportistes autònoms del Bages que s’han sumat aquests dies a la protesta. «Crec que no arribaran a cap acord que ens satisfaci. La patronal mirarà pels seus interessos, no pas pels dels autònoms i de les pimes», es lamentava Domínguez, que ahir, amb els seus companys va participar en les mobilitzacions del sector a Barcelona. Madrid acull milers de transportistes indignats Milers de transportistes s'han concentrat aquest divendres al matí a Madrid davant del Ministeri de Transports en rebuig a l'acord del govern espanyol amb el Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC). Convocats per la Plataforma per a la Defensa del Sector de Transports, que és minoritària, els manifestants han reclamat la dimissió de la titular de Transports, Raquel Sánchez. És el crit que més s'ha repetit en la protesta dels transportistes, que vestits amb armilles grogues, han tallat el passeig de la Castellana, una de les principals artèries de la capital de l'estat espanyol. 'No som terroristes, som transportistes', 'Ministra dimissió, compra't un camió' o 'No som herois ni feixistes, només transportistes' són alguns dels lemes de les pancartes que duien els transportistes arribats d'arreu de l'Estat. A la protesta, moltes banderes espanyoles i també de diverses autonomies. Segons la Delegació del govern espanyol a Madrid, s'han manifestat unes 4.000 persones. La ministra de Transports ha accedit a reunir-se amb ells aquest divendres a les 17 hores per "explicar" l'acord assolit amb el CNTC. L'acord destina 1.100 milions d'euros de l'erari públic a pal·liar algunes de les mancances del sector. Principalment a través d'una ajuda de 20 cèntims d'euro per litre de combustible i amb 450 euros d'ajudes directes. El portaveu de la Plataforma per a la Defensa del Sector de Transports, José Fernández, ha rebutjat l'acord en una entrevista aquest matí a la Cadena SER i ha assegurat que és "una trampa més per al sector".