El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reconegut per primera vegada el subsidi d’atur per a majors de 52 anys a una treballadora de la llar. Aquest col·lectiu fins ara ha estat exclòs del sistema de protecció per atur, ja que per llei durant la seva activitat professional no poden cotitzar a la Seguretat Social i quan perden la feina no poden accedir a cap mecanisme de protecció contributiu. Els magistrats de l’alt tribunal català apliquen la recent jurisprudència de la Unió Europea, que va considerar que la normativa espanyola discriminava aquest col·lectiu, i ha reconegut el dret a percebre aquest subsidi a una empleada de la llar.

La resolució judicial, datada del 16 de març, desestima la demanda interposada pel Servei Públic Estatal d’Ocupació (SEPE) que al·legava que en tant que l’empleada no havia cotitzat prou temps abans de demanar el subsidi, no reunia prou requisits per accedir a aquest pagament mensual de 463 euros. Els magistrats catalans repassen la legislació nacional i apunten que el mateix legislador reconeix «expressament» l’«absència d’un marc normatiu intern de protecció per atur a favor de l’esmentat col·lectiu». I d’aquí salten a la jurisprudència europea, que examinant un cas anàleg determina que Espanya incorre en una discriminació indirecta per raó de gènere amb el col·lectiu de treballadores de la llar, ja que la immensa majoria són dones i estan privades de protecció per atur.

«L’opció legislativa d’excloure els empleats de la llar de les prestacions d’atur concedides pel Règim General de Seguretat Social espanyol no sembla aplicar-se de manera coherent i sistemàtica en comparació amb altres col·lectius de treballadors que disfruten d’aquestes mateixes prestacions malgrat presentar característiques i condicions de treball anàlogues», segons cita el TSJC sobre la sentència europea. «Aquesta exclusió aparentment comporta una desprotecció social més gran dels empleats de llar, que es tradueix en una situació de desemparament social», afegeix.

El precedent europeu dispara les sentències

La jurisprudència europea ha obert l’aixeta d’un flux de sentències a favor del dret de les treballadores de la llar als mecanismes de protecció davant l’atur de què han estat privades durant anys. En una recent decisió, el jutjat 32 del social de Barcelona dictava la primera sentència que blindava la indemnització de les treballadores, al reconèixer-los l’accés al Fogasa en cas que el seu ocupador no pogués pagar la compensació per cessament. El Govern, per adaptar la normativa a la reprimenda europea, està ultimant una reforma del sistema de protecció social per integrar el col·lectiu i reconèixer algun tipus de prestació o subsidi en cas que les treballadores de la llar perdin la seva feina.