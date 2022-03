La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) ha celebrat aquesta setmana l’assemblea general ordinària de socis en què es va fer balanç de la feina impulsada per la patronal anoienca el 2021 i es van presentar els projectes i propostes per a aquest 2022, entre d’altres.

Joan Domènech, president de la UEA, va fer un repàs a les accions dutes a terme per l’entitat i va posar en valor els programes que ha impulsat. Entre aquests hi ha el reforç per al sector del turisme, una sectorial de l’entitat nascuda al 2020; el Programa UEA Circular, que té la participació de 50 empreses, i les jornades i conferències per acompanyar les empreses, professionals autònoms i els treballadors. Domènech també va destacar la formació que ha ofert l’entitat, gràcies a la qual s’han format 238 persones en 20 cursos, de 587 hores, organitzats per la UEA, i la borsa de treball, a partir de la qual 60 persones han trobat feina.

A l’assemblea es van subratllar els projectes que han tingut una bona resposta com l’Igualada Mentoring, impulsat conjuntament amb l’Ajuntament d’Igualada per donar suport a les micropimes i professionals autònoms de la ciutat a través del mentoratge i la Setmana de l’Ocupació, també en col·laboració amb el consistori, que l’any passat va tenir dues edicions.

Domènech també va destacar la celebració de la 21a Nit Empresarial UEA, el lema de la qual va ser «la cooperació i la unitat per continuar avançant com a territori». També el projecte estrella del 2021, la creació de la Fundació UEA, va tenir una bona valoració. L’objectiu del nova entitat agrupar i potenciar les actuacions per promoure l’ocupació i l’emprenedoria entre els joves i persones vulnerables de la comarca, amb la finalitat de contribuir a la millora de l’entorn social, econòmic i ambiental de l’Anoia. Un altre aspecte en què el president de la UEA va incidir va ser el creixement de socis de l’entitat. El 2021 hi va haver 66 noves altes d’empreses, tot i les dificultats derivades de la pandèmia.

Domènech va presentar els objectius per a aquest 2022, en què es mantenen les mateixes directrius: dinamització d’accions estratègiques, col·laboració amb programes i accions d’interès empresarial i laboral; oferta de formació, borsa de treball i programes per a la inserció de persones; implantació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i seguir treballant per a la Fundació UEA per al progrés econòmic i social de la comarca de l’Anoia.