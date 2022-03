La Unió Europea renova 10 anys més el roaming gratuït. El Parlament Europeu va aprovar ahir la nova regulació que prorroga el roaming fins al 2032. L’eliminació dels sobrecàrrecs per navegar per internet, trucar o enviar missatges quan es viatja a un estat de la UE va entrar en vigor el juny del 2017, i enguany expirava la legislació que ho permetia. A la normativa revisada s’han introduït canvis, com la millora de la qualitat de la itinerància. Jordi Solé, l’eurodiputat d’ERC i ponent de l’informe sobre el roaming, assegura que «s’han reforçat els drets dels consumidors».