El Centre de Desenvolupament Empresarial de l’Ajuntament de Manresa (CEDEM) ofereix a l’abril sis cursos presencials i en línia gratuïts per a persones emprenedores i empreses per millorar la formació i ampliar els recursos per poder consolidar la seva idea de negoci o fer créixer l’empresa. També s’oferirà la formació específica per a persones emprenedores. Per tal rebre més informació i per a inscripcions cal adreçar-se a https://www.manresa.cat/cedem/ menu/5365-formacio-per-a-empre- nedors-i-empreses.