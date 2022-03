Després de molts mesos, algunes modificacions i, tot i que al principi els indicis apuntaven el contrari, Espanya ha aconseguit tirar endavant la seva proposta d’‘excepció ibèrica’ amb què poder desvincular el preu de la llum del gas. Però l’ajust no serà immediat, Espanya i Portugal han d’enviar aquesta setmana la seva proposta concreta a la Comissió Europea perquè l’avaluï. I no serà fins d'aquí a «tres o quatre setmanes» quan es pugui posar en marxa, segons ha confirmat la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en una entrevista a Televisió Espanyola aquest dissabte.

Relacionades El mercado eléctrico se rompe a la espera de que Bruselas decida si desvincula su precio del gas