El portaveu de la Plataforma Nacional en Defensa del Transport, Manuel Hernández, va anunciar ahir a la tarda que l’entitat manté l’aturada de camioners indefinida que fa 12 dies que dura a la sortida de la reunió amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez. La ministra va aconseguir la matinada d’ahir un acord amb les patronals principals del sector, però la Plataforma, que representa camioners autònoms i petites empreses, diu que el pacte no recull les seves reivindicacions. Hernández va explicar que Sánchez s’ha compromès a presentar-los en dos o tres mesos l’esborrany d’una norma per prohibir la contractació a pèrdua, una queixa clau del col·lectiu. Els camioners reclamen mesures transitòries, però segons Hernández, Sánchez no s’hi ha compromès.

«No s’està donant resposta a la situació actual. No tenim més remei que mantenir les aturades. Confiem que en els pròxims dies es replantegi», va explicar un Hernández que va revelar que la ministra va demanar perdó per les acusacions que s’han fet aquests dies vinculant les accions d’alguns piquets a determinats moviments polítics. «La ministra ha dit que es referia a casos puntuals, sense intentar generalitzar, i que s’havia entès així, demanava perdó». La plataforma, que ahir va continuar la mobilització a Madrid (amb presència d’una quarantena de transportistes de la Catalunya Central) ha anunciat que es mantenen les marxes lentes convocades per a avui a diverses províncies de l’Estat.

L’acord

El Govern va arribar passades les 2 de la matinada d’ahir a un acord amb les grans associacions de transportistes per compensar la pujada «desproporcionada» de preus dels carburants i va anunciar un paquet amb trenta mesures que suposa un «esforç» econòmic de més de 1.000 milions d’euros. Entre elles, destaquen un descompte de 20 cèntims per litre en combustible per al sector que inclou gasoil, gasolina, gas i adBlue, dels quals l’Estat aportarà 15 cèntims i les petrolieres un mínim de 5 cèntims per litre.

Així ho va traslladar la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ahir de matinada en una roda de premsa posterior a la reunió que va tenir a la seu del Ministeri de Transports entre el Govern i els transportistes i que va començar a les 11.30 hores del dijous.

Aquesta mesura, que estarà vigent fins al 30 de juny encara que serà prorrogable «segons evolucionin els mercats», va explicar la ministra, segueix l’exemple dels països de l’entorn, com França, Itàlia i Portugal, que aplicaran a partir del pròxim 1 d’abril descomptes d’entre 15 cèntims i 30 cèntims d’euro.

Així mateix, el Govern posarà en marxa ajudes directes per un import de 450 milions d’euros per a empreses de transport de mercaderies i passatgers en funció de la mena de vehicle. En concret, la quantia serà de 1.250 euros per camió, 950 per autobús, 500 euros per furgoneta i 300 euros per vehicle lleuger que inclou taxi, VTC i ambulàncies.

D’altra banda, s’ampliarà el termini de venciment de crèdits avalats per l’ICO fins a 8-10 anys i s’ampliarà el període de carència dels crèdits avalats per l’ICO en sis mesos. També es crearà una nova línia de crèdit avalada per l’ICO amb 12 mesos de manca, ha detallat la ministra.

Una altra de les mesures recollides en l’acord amb el Consell Nacional de Transports Terrestres és que el Govern duplicarà el pressupost de les ajudes d’abandó a la professió de transportista passant de 10 a 20 milions d’euros en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2022.