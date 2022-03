En el meu article anterior ja comentava que el conflicte entre Rússia i Ucraïna podia afectar negativament els subministraments i en concret el gas a l’economia europea. Avui ja sabem que el preu del gas, a causa d’aquest conflicte i segurament a la poca previsió dels països europeus en termes d’inversió, fa que el preu del gas i l’electricitat estiguin disparats i sense control.

I això afecta les butxaques de tots els ciutadans i també els costos de producció de totes les empreses grans i petites . S’hi hi ajuntem una inflació desbocada com feia dècades que no es veia i el preu del petroli a l’alça, sembla que tenim la tempesta perfecta perquè la recuperació que es preveia i que s’havia iniciat l’any 2021, com a resultat de la covid-19, no es produeixi en aquest primers mesos de l’any. I per tant, podria provocar tancament d’empreses i destrucció d’ocupació .

I Europa està dèbil, no té poder de negociació i EUA, que poc hi té a perdre, en aquesta guerra europea, sembla que a curt termini hi sortirà guanyant, de moment, ja, augmentant el subministrament de gas als països europeus, que en cap cas farà baixar el preu del gas, però, això sí, allunya els escenaris pessimistes de desabastiment.

Necessitem patrons i marc legals estables per tal d’afavorir l’economia productiva, que creï ocupació de qualitat i que alhora sigui sostenible. Per tant, necessitem que es continuï negociant en tots els fronts, per tal de rebaixar les tensions geopolítiques que en aquest moments estem vivint massa a prop de casa nostra i introduir modificacions reglamentàries sobre el càlcul del cost de l’energia, per reconduir aquesta situació.

Però no només afecta la producció, també el consumidor final, que veu com en els lineals dels supermercats els preus s’han disparat i han provocat modificacions dels seus hàbits de compra. I és que el sector agroalimentari està patint un descontrol sobre els preus de les seves matèries primeres que finalment han de repercutir en els seus productes. A tall d’exemple, les ampolles de vidre han sofert un increment de preus des d’inici del 2021 d’un 46%, segons hem pogut saber des de la Cambra de Comerç.

A totes aquestes dificultats hi haurem de sumar que a partir de finals del mes d’abril s’hauran de començar a tornar els préstec ICO que les empreses i autònoms van demanar en l’aturada de l’activitat durant la primera part de la pandèmia. Des de la Cambra de Manresa ens sumem a les demandes que s’estan fent des de les patronals per tal que s’atorgui una nova carència.

Mentrestant, les empreses del Bages estan fent el que poden per mantenir les seves activitats, tot i que la baixada d’activitat és ben patent en aquest primer trimestre. A manera il·lustrativa, a la Cambra de Manresa en els darrers dos mesos hem tingut una disminució en l’expedició de certificats d’origen del 30%. És cert que això ens dona poca informació, però denota que de moment l’activitat exportadora és lluny d’assolir el nivell dels mateixos mesos de l’any passat. Som coneixedors que algunes empreses estan basculant produccions cap a franges horàries on els cost de l’energia és més econòmic i que a curt termini s’estan plantejant Expedients de Regulació d’Ocupació per ajustar la seva producció a la demanda real .

Per tant, a escala europea hem de continuar negociant per evitar que la guerra sigui una guerra llarga que ens porti a escenaris no desitjats per a les nostres empreses. Ara sí que necessitem «gas a fons».