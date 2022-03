L’any que estava cridat a ser l’últim de la crisi econòmica originada pel coronavirus –amb permís de l’impacte que acabi tenint la guerra d’Ucraïna–, la icònica firma d’embotits i alimentació Noel ha sigut la guanyadora dels premis Empresa de l’Any 2021, organitzats per EL PERIÓDICO. Aquesta companyia catalana, amb 82 anys i tres generacions d’història a la seva esquena, ha sigut designada com la gran guanyadora de la nit. Els seus directors generals, Joan Boix i Anna Bosch, han recollit el màxim guardó de l’edició número 41 d’aquests premis, patrocinats pel Banc Sabadell.

Més de 250 empresaris, directius i polítics han assistit a l’entrega dels premis amb els quals el grup Prensa Ibérica –propietària de EL PERIÓDICO– distingeix les millors estratègies corporatives de l’any. L’acte, realitzat a l’edifici de la Llotja de Mar de Barcelona i que ha tornat a recuperar l’aforament d’anys precedents davant la millora de la situació epidemiològica, ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès; el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent; la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugenia Gay, i el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, entre d’altres.

A més de l’empresa de l’any, els premis reconeixen, així mateix, les millors iniciatives empresarials en els àmbits de la digitalització (que ha recaigut en la firma Girbau), innovació (GPAInnova), projecció internacional (Carinsa), iniciativa (Blue Box) i el Lidera (Anna Vallès, presidenta del Grup Sorigué).

Aquestes sis companyies tenen en comú una declarada voluntat d’innovació i, la gran majoria, una evident vocació internacional. Des de la mateixa Noel, que ha sigut premiada per la varietat de productes que ven més enllà del pernil cuit amb el qual ho van començar tot i per exportar a més de 60 països; fins a les dues benjamines del planter, GPA Innova i Blue Box, que han fabricat respiradors automàtics per a pacients covid la primera, i un sistema per detectar el càncer de mama a través de l’orina, la segona.

Així, en el seu discurs d’agraïment, la directora general de Noel ha posat en valor l’orgull de rebre aquest premi en relació amb un any com el passat, que va viure de ple els efectes derivats de la pandèmia i que ja va encaixar els primers cops de la crisi geopolítica que havia d’arribar. Independentment d’això, Anna Bosch ha destacat el «compromís, esforç i professionalitat» que han fet de Noel la companyia que és avui, i ha enaltit la figura de les empreses familiars, «un dels motors fonamentals» del país.

Entre el públic l’escoltaven els amfitrions de l’esdeveniment, el president de Prensa Ibérica, Javier Moll; la vicepresidenta, Arantza Sarasola; el conseller delegat del grup, Aitor Moll; el director general, Sergi Guillot, i el director gerent del diari, Fèlix Noguera; així com pel director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez.

Recuperació

L’encarregat d’inaugurar l’entrega de premis ha sigut precisament el conseller delegat del grup. Aitor Moll ha reconegut que són temps convulsos per a la societat en general, i per al teixit empresarial en particular. A les conseqüències de la pandèmia s’ha sumat una guerra en territori europeu, un panorama que, segons el directiu, amenaça la recuperació econòmica iniciada el 2021 i que havia de consolidar-se aquest any. «La incertesa és enemiga de la inversió i de l’activitat essencial de l’empresa», ha lamentat Moll. «Els empresaris estem havent de navegar evitant el naufragi», ha afegit en relació amb l’alça de preus de l’energia, del combustible i de les matèries primeres o a la vaga en el sector del transport.

En aquest sentit, l’executiu ha apuntat que aquests premis són una manera de manifestar el compromís del grup amb el teixit empresarial i de reconèixer, entre altres coses, el seu paper essencial en la recuperació econòmica, en la generació d’ocupació i en la creació d’oportunitats.

Capitalisme inclusiu

El director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, ha emfatitzat aquesta perspectiva i ha ratificat l’aposta del diari amb el «capitalisme inclusiu», un corrent que és possible, ha assegurat, si es generen xarxes de confiança des de les empreses. «Avui dia aquesta militància és imprescindible perquè és l’únic camí per assegurar el progrés de les persones sense malmetre el planeta, el propòsit de EL PERIÓDICO», ha sentenciat.

«És molt important que siguem aquí junts els que entenem que les empreses són una peça clau de la vida col·lectiva, els que entenem que les empreses són la suma dels seus accionistes, dels seus treballadors i dels seus clients», havia introduït abans el directiu, que ha celebrat en el seu discurs poder realitzar una trobada ja «com sempre», sense obviar que el context continua sent «tremendament complex». En aquest sentit, Sáez ha lamentat també que la guerra hagi tornat al nostre continent i que ho hagi fet, a més, amb importants conseqüències econòmiques per al país.

Malgrat que la situació bèl·lica ha impregnat bona part dels discursos del grup i de les institucions públiques presents en l’acte, també hi ha hagut espai per celebrar que la gala d’aquest any hagi recuperat els nivells d’aforament habituals d’altres anys i hagi congregat els referents empresarials de Catalunya. Entre els assistents hi havia el president del Banc Sabadell, Josep Oliu; el president del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro; el president de la patronal catalana Pimec, Antoni Cañete; el president del Port de Barcelona, Damià Calvet; la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda; el president de Tech Barcelona, Miguel Vicente, i el cofundador de Glovo, Sacha Michaud, entre d’altres.