Els governs de Catalunya, La Rioja, Navarra, Euskadi i Castella i Lleó han demanat al Ministeri d’Agricultura que s’incloguin els danys per míldiu en la línia d’assegurança de la vinya. La petició, adreçada també a l’Entidad Estatal de Seguros Agrarios i al Sistema Español de Seguros Agrarios, arriba després dels danys del 2020 a la collita pel míldiu pràcticament sense precedents. Els territoris demanen equiparar les assegurances amb les de la meitat sud de la península, País Valencià i Balears, on sí que es reconeixen els danys pel fong. Recorden que els perjudicis del míldiu no són imputables als pagesos. Els signants consideren que la petició s’hauria d’acceptar perquè el juny el Congrés va aprovar una proposició no de llei que demanava la inclusió de tots els territoris de l’estat dins el reconeixement de danys pel míldiu.