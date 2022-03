En una clara mostra de desglaç en les seves relacions, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, s’han reunit avui a la seu de la patronal catalana amb altres representants de sectors econòmics i li han reclamat que la ciutat recuperi «l’esperit positiu i entusiasta» i l’«ambició i valentia» que caracteritzava la capital catalana per promoure grans projectes i que la feia atractiva a nivell mundial.

Després de la reunió, que ha durat una hora i mitja, Colau ha afirmat que la reunió ha sigut «profitosa i llarga». Malgrat la pandèmia és un moment, ha dit, de «grans oportunitats» i cal «intensificar el diàleg». Ha admès que hi ha punts de discrepància, com el model de ‘superilles’, però això no treu que hi pugui haver acords, com en l’agilitació per fer un pla de comunicació que ajudi el visitant a moure’s per la ciutat, ha explicat. S’ha compromès a mantenir un «diàleg constructiu».

Sánchez Llibre ha recordat que els participants en la trobada representen entorn del 80% del producte interior brut (PIB) de la ciutat i ha insistit a recuperar el diàleg per emprendre grans projectes. «Avui hem fet un pas més per recuperar les qüestions que fan referència a les relacions institucionals entre l’ajuntament i Foment», ha destacat. El president de Foment ha admès «grans desacords» que s’intentaran resoldre com que hi hagi una participació efectiva del sector econòmic per calcular l’impacte de les ‘superilles’. En tot cas s’ha acordat crear comissions bilaterals de seguiment en diverses matèries.

La patronal catalana ha debatut amb Colau un document que li van entregar a l’alcaldessa en el qual exigeixen des de millorar les polítiques de seguretat ciutadana per recobrar el lideratge de Barcelona com a ciutat turística, amb suport a iniciatives com la ubicació a la capital catalana d’una extensió del museu Hermitage, l’aposta d’una oferta de transport multimodal que inclogui el ‘cotxe multiusuari’ o els vehicles amb conductor (VTC) o l’ajornament temporal de l’aplicació de les zones de baixes emissions per al transport de mercaderies i el de viatgers.

A més de defensar que el comerç se situï «en el centre» de les decisions municipals i una mobilitat amb una «oferta àmplia i competitiva en comptes de restringir i dificultar determinats usos en benefici d’altres», Foment exigeix a l’alcaldessa, amb qui van segellar la pau a finals d’octubre passat, «una administració propositiva», amb «valentia i ambició per assumir reptes de ciutat» i una ofensiva consensuada per promocionar la ciutat a nivell internacional. Segons el parer de l’organització empresarial és precís una «Barcelona dialogant i participativa».

Foment va entregar un document a l’alcaldessa amb reivindicacions i qüestions que consideren prioritàries de cara al futur, amb diverses àrees temàtiques, que van de l’urbanisme i el turisme fins a la mobilitat. Aquests són alguns dels punts del document de 13 pàgines:

Turisme

La ciutat ha de tornar a liderar els rànquings de ciutats receptores de congressos i atraure els principals esdeveniments de negocis i mèdics del món.

Erradicar les activitats econòmiques il·legals.

Dotar Barcelona d’un projecte museístic «rellevant i reconegut internacionalment». Foment defensa que no es pot perdre la localització d’una extensió de l’Hermitage.

Disposar d’infraestructures apropiades de transports (port, aeroport, voltants, etc).

Preocupació per la pujada dels impostos sobre l’estada turística.

Urbanisme i espai urbà

S’ha de plantejar un pla urbanístic «clar, eficaç, consensuat i útil».

Potenciar el centre de la ciutat i evitar que es desertitzi.

Recuperar l’esperit de la campanya ‘Barcelona, posa’t guapa’.

Descentralització de recursos i punts d’interès.

Pla d’il·luminació i millora de la neteja i conservació de parcs i jardins.

Preocupació per l’ajornament de projectes rellevants, com l’avinguda Paral.lel o l’Eix Glòries.

Vivenda

Incentivar la construcció de noves vivendes en col·laboració publicoprivada en l’àmbit metropolità.

Ajust dels usos a les necessitats reals del sector terciari i residencial.

Incentivar en la llicència de construcció la qualificació energètica ‘A’.

Programes d’ajuda a la rehabilitació dirigit a millorar l’eficiència energètica de les vivendes.

Mobilitat

Definir conjuntament una oferta àmplia i competitiva de solucions de mobilitat en comptes de restringir i dificultar determinats usos en beneficis d’altres. Ha d’existir una aposta multimodal, combinant transport públic, micromobilitat, ‘cotxe multiusuari’ i els sectors del taxi i la VTC.

Imprescindible revisar el projecte de rehabilitació de Via Laietana i el projecte de ‘superilla de l’Exiample’.

Regular la distribució de mercaderies i fomentar el repartiment sostenible i nocturn.

Canviar la normativa urbanística perquè els aparcaments siguin ‘minihubs’ de distribució i proximitat.

Ajornament temporal de les zones de baixes emissions

Eximir de la zona de baixes emissions el transport de mercaderies i viatgers mentre no hi hagi vehicles amb una tecnologia garantida per l’administració i concessió d’ajuts econòmics.

Augmentar les estacions d’autobusos, amb ubicacions a la plaça Espanya, Francesc Macià i Sagrera.

Comerç

Moratòria i supressió de mesures d’urbanisme tàctic i ‘superilles’ fins que hi hagi consens amb els sectors econòmics afectats.

Pla d’acció «contundent» «per revertir l’espiral actual de robatoris».

Evitar l’ocupació de l’espai públic per a la venda il·legal.

Seguretat

Combatre la sensació d’inseguretat a la ciutat i posició activa de l’ajuntament en lluitar contra la reicincidencia de furts en comerços.

Fer respectar les normes i l’espai públic.

Erradicar totes les activitats econòmiques il·legals.

Medi ambient

Defensa de la compatibilitat entre l’ampliació de l’aeroport i el respecte al medi ambient.

Fomentar la implantació d’energies renovables.

Aigua