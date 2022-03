La plataforma convocant de les aturades al sector del transport de mercaderies per carretera ha instat els camioners i altres conductors professionals a continuar fent «visibles» les seves protestes quan, en la seva opinió, ja s’encara «la recta final» del conflicte.

En un missatge penjat ahir a les seves xarxes socials, els responsables de la Plataforma Nacional per la Defensa del Transport per Carretera van incidir que l’Administració «sí o sí que ha de donar una solució perquè tampoc pot aguantar molt més» en aquesta situació, en referència als problemes de subministrament derivats de la seva mobilització.

«Ho aconseguirem, portem quinze dies d’aturada i segurament estem a la recta final, ara mateix és molt important que continuem fent-nos visibles», van destacar aquestes fonts, que van insistir que, tot i l’acord subscrit per les principals associacions de transportistes i el Govern dijous passat, la situació actual «és molt pitjor» que quan va arrencar la seva protesta. «El gasoil està més car i amb previsions de pujar molt més, i quant al preu dels ports, a pesar que estan oferint quantitats més elevades, en el moment en què buidin els seus magatzems tornaran a pagar el que estaven pagant», van subratllat. «És menys dolent seguir aturats fins a trobar una solució que treballar en les condicions actuals», van insistir en el comunicat, signat per la seva junta directiva i en el qual no es fa cap esment al seguiment de l’aturada tant ahir com durant el cap de setmana.

La principal patronal del transport de mercaderies i altres representants del sector ja van observar ahir que el volum de camions que circulaven per les carreteres era «més elevat» després de l’acord aconseguit amb el Govern, malgrat que la plataforma convocant de la vaga manté la protesta.

Ahir, els transportistes del Port de Barcelona van aprovar en assemblea mantenir les mobilitzacions indefinidament després de no compartir l’acord al que van arribar el govern espanyol i la patronal.