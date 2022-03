L'Ajuntament de Martorell i la Generalitat han tancat un acord per aplanar la posada en marxa del Centre de Formació Professional d'Automoció (CFPA) aquest mateix 2023. En un comunicat, el consistori explica que es dona per acabat el litigi judicial iniciat el 2019. En aquell moment, va reclamar al Govern els terrenys que havia cedit el 2009 per construir l'CFPA, perquè entenia que s'estava incomplint el compromís de crear en cinc anys un gran centre d'FP gestionat pel sector privat. El Servei d'Ocupació de Catalunya, però, va interposar un recurs contra aquella reclamació. Ara, amb la licitació adjudicada a l'UPC, el govern local celebra que no hi hagi "traves judicials" en la nova etapa del centre, després de set anys inactiu.

L'acord entre l'Ajuntament i la Generalitat l'han signat l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i el Secretari General del Departament d'Empresa i Treball, Oriol Sagrera. Fonollosa justifica la retirada del procés judicial perquè, assegura, la Generalitat ha assumit un doble compromís: activar l'equipament amb una nova licitació i reconèixer el paper del del Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya (CIAC) en la governança i direcció del centre. L'Ajuntament de Martorell celebra la recent adjudicació a la UPC i augura que "permetrà configurar l'CFPA com a centre referent" per a la formació professional inicial, la formació professional ocupacional i la formació professional contínua programada per les empreses, destinada als treballadors del sector de l’automoció. Tretze anys de negociacions i reclamacions El consistori recorda que el setembre del 2009 va cedir a la Generalitat uns terrenys propers a la fàbrica de Seat per construir un centre de formació professional especialitzat en l'automoció, amb el compromís que l'equipament estaria funcionant en un termini màxim de cinc anys. L'espai es va inaugurar el 2015, però ho feia infrautilitzat. L'any 2019, deu anys després de la cessió dels terrenys, l'Ajuntament va aprovar per ple reclamar la parcel·la, al·legant que el centre no estava impartint cap formació professional acreditada. El SOC, aleshores gestor de l'equipament, va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquell acord. El passat mes de desembre, el jutge va donar la raó a l'Ajuntament, fet que el SOC va recórrer. Amb l'entesa signada ara entre les dues parts, però, l'Ajuntament comunicarà al jutjat que renuncia a la reversió dels terrenys, mentre la Generalitat retirarà el recurs d'apel·lació.