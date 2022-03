Carol Automatismes Bages és una empresa especialitzada en la distribució de material elèctric i automatismes per a indústries, enginyeries, instal·ladors, manteniments i fabricants de maquinària industrial.

Empreses locals i multinacionals confien en Carol per optimitzar la productivitat i l’eficiència del seu negoci. Tal com ressalta el gerent, Jordi Vilarmau: «Som un bon partner tecnològic i oferim les millors solucions en materials per als serveis industrials». La venda de materials per al sector industrial es complementa amb el servei d’assessorament prevenda, postvenda i amb assessorament tècnic per resoldre qualsevol avaria. «Comptem amb personal altament qualificat, en constant formació per poder donar el millor servei al client. Som especialistes en ajudar, per exemple en resoldre avaries del tipus ‘màquina parada’», diu Vilarmau, que també és gerent de Carol Automatismes Igualada. I afegeix: «La dilatada experiència del nostre personal i la seva total dedicació és la nostra millor avantatge competitiva».

La qualitat, el servei i l’eficiència són els trets identitaris de Carol Automatismes Bages, assegura el gerent: «Oferim el millor servei a un preu molt competitiu. I com que disposem d’un gran estoc som ràpids i eficients en l’entrega». Les més de 6.000 referències en estoc que té Carol Automatismes Bages i l’agilitat logística, amb transport dedicat, els permet servir el material molt ràpidament. A més, l’empresa disposa de software de gestió ERP propi en constant evolució per adaptar-se a les necessitats dels clients i dels proveïdors. Carol també ofereix formacions als clients per posar-los al dia de les novetats dels productes.

Carol Automatismes Bages pertany a Grup Carol, que amb diferents delegacions dona cobertura a tot Catalunya i és un referent en el sector industrial. Aquesta setmana, Grup Carol serà a la fira Advanced Factories de Barcelona per donar a conèixer les estructures de la marca Ixon per als accessos remots industrials. La presència a la fira exemplifica la vitalitat i l’esperit innovador de l’empresa, que actualment està immersa en un projecte engrescador per potenciar la robòtica col·laborativa i la visió artificial. Jordi Vilarmau explica que estan preparant una showroom «amb robots industrials, col·laboratius, AGVs i AMR’s (robots mòbils autònoms), recentment adquirits per fer demostracions i assessorar clients en les seves aplicacions».

Negoci en expansió

La trajectòria de Carol Automatismes Bages és molt positiva. L’empresa de Manresa va néixer el 2008 i des de llavors no ha parat de créixer, fins i tot en època de pandèmia els resultats han estat bons: «Ens vam adaptar força bé a la situació i a les mesures de seguretat, de teletreball, de torns... el creixement va ser més modest però positiu». Després de la covid, un altre handicap per a les empreses és la crisi dels microxips, i Carol també en pateix les conseqüències: «A causa de la manca de certes peces tenim demores en l’entrega d’algunes comandes, cosa que ens preocupa molt. Però com que és un problema a nivell mundial, també ha fet que rebem consultes d’arreu de l’Estat espanyol i de l’estranger, la qual cosa ens obre oportunitats de noves col·laboracions i d’expansió del negoci».

Marques capdavanteres

Carol Automatismes Bages és distribuïdor de marques oficials, algunes de les quals amb exclusivitat com Siemens, Rockwell, Schneider, Rittal, Interflex, Harting, Murrelektronik, Sick, Schmersal, Gewiss, Bartec, Fluke, Satech, Ixon, Murrplastik, Weidmüller, Phoenix Contact, Unex, Finder, Circutor, Polylux, Pepperl Fuchs, Balluff, Zumtobel, Datasensing... amb productes per a robòtica, indústria 4.0, estudis luminotècnics, fotovoltaica, aparellatge, cablejats, telecomunicacions, zones atex (de risc d’explosió), telecontrol i teleassistència, entre d’altres.

La trajectòria de més de 40 anys avala Grup Carol

Grup Carol compta amb 45 anys d’experiència. Es va fundar a Sabadell el 1976 i es va anar estenent per tot Catalunya amb l’obertura de delegacions a diferents ciutats. És un grup potent, sòlid i consolidat, amb vuit seus i una central de compres. La delegació de Manresa, Carol Automatismes Bages, va obrir portes el 2008 i el seu radi d’acció són les comarques del Bages, Moianès, Berguedà i Solsonès. Al llarg d’aquests 14 anys, el creixement ha estat constant, arribant a unes xifres de facturació de més de 3 milions d’euros anuals aquest passat 2021. A nivell de grup, Carol compta amb un centenar de treballadors, ven a tot Catalunya i és un referent en la distribució de material elèctric industrial. «La confiança dels nostres clients és el nostre millor aval», destaca Jordi Vilarmau, gerent de Carol Bages.