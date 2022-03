Cellnex i la seva fundació dotaran el Santuari de Santa Maria de Montserrat i el seu entorn de la tecnologia i els serveis de connectivitat propis d’una ‘smart city’. Aquesta iniciativa es produeix gràcies a l’acord de mecenatge firmat entre la Fundació Cellnex i la Fundació Abadia de Montserrat 2025 –en el marc de la celebració del Mil·lenari del Monestir, que tindrà lloc l’any 2025.

Com a conseqüència d’això, la companyia gestora de torres de telecomunicacions portarà a terme el desplegament d’un sistema integral d’Internet de les Coses (IoT) formada per sensors, una xarxa de transmissió de dades i una plataforma informàtica per a la recollida, monitoratge i gestió proactiva de dades en temps real i a distància. D’aquesta manera, es facilitarà, entre altres coses, l’eficiència en la gestió d’aforaments, d’aparcaments, d’intrusió i el control de la qualitat de l’aire. L’objectiu és oferir un millor servei, tant a la comunitat benedictina que habita el monestir com als visitants i pelegrins del santuari, asseguren els signants de l’acord.

Control, gestió i eficiència

El conjunt del sistema permetrà controlar i gestionar d’una manera automàtica i en temps real l’aforament d’espais com la Basílica de Santa Maria, el Camí del Cambril de la Mare de Déu i el Museu del monestir, així com el nivell d’ocupació conjunta dels aparcaments situats a la carretera d’accés i el nou pàrquing subterrani del Monestir. El sistema també permetrà prevenir i detectar qualsevol tipus d’intrusió als centres aïllats i allunyats de l’Abadia.

A més, als llocs de més afluència de públic –incloent-hi les botigues i els espais de restauració– s’instal·laran sensors de CO2, temperatura i humitat per controlar en tot moment el nivell de qualitat de l’aire i activar, en cas que sigui necessari, els recursos adequats per a una correcta ventilació dels espais.

Així mateix, i en el marc de l’acord entre les dues entitats, Cellnex passarà a operar les infraestructures de telecomunicacions del Monestir destinades a donar cobertura de veu i dades a l’àrea del Santuari per part dels operadors mòbils.

P. Bernat Juliol, prior del Monestir i comissari del Mil·lenari 2025, assegura que aquest acord «representa un pas endavant molt important en el projecte que denominem Smart Santuari, que implica una millora evident de la connectivitat a Montserrat.

El president de la Fundació Cellnex, Lluís Deulofeu, ha remarcat que «el projecte Smart Santuari entronca perfectament amb l’objectiu de la Fundació de treballar per a la inclusió digital, social i territorial a partir de projectes que millorin l’accés a la connectivitat, acostant la tecnologia a les persones i fomentant la millora de connexions en territoris i espais de singular rellevància patrimonial i històrica com ara Montserrat; i ens il·lusiona especialment fer-ho coincidir amb la celebració del Mil·lenari del Monestir».

La Fundació Abadia de Montserrat 2025 va ser creada l’any 1997 amb la finalitat principal d’ajudar a mantenir, a promocionar i a fomentar tots aquests valors més propis del Monestir i del Santuari de Montserrat, com els socials, els culturals i els ecològics, en benefici dels pelegrins i els visitants que pugen a Montserrat.