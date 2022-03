Cepsa invertirà entre 7.000 i 8.000 milions d’euros fins al 2030 en la seva nova estratègia Positive Motion amb què busca convertir-se en «líder de la mobilitat i l’energia sostenibles a Espanya i Portugal» amb un focus més gran en els clients. El 60% d’aquesta inversió es destinarà a negocis sostenibles a partir del 2023, cosa que es traduirà, segons l’empresa, en una contribució més gran dels negocis sostenibles a l’Ebitda, passant del 14% el 2022 a més de la meitat el 2030.

A més, la companyia ha establert un ambiciós full de ruta per reduir les seves emissions de CO2 en un 55% respecte al 2019, i assolir zero emissions netes el 2050, així com reduir la intensitat de carboni dels seus productes entre un 15 i un 20% el 2030. La nova visió de negoci de la companyia estarà formada per dos ecosistemes: mobilitat sostenible i ‘new commerce’, i energia sostenible. Tot això alimentat pels Energy Parks i les aliances amb altres socis estratègics.

En l’àmbit de la mobilitat elèctrica, Cepsa vol crear el principal ecosistema de mobilitat sostenible i la xarxa de recàrrega elèctrica ultraràpida més gran a la carretera d’Espanya i Portugal per assolir, al costat d’Endesa, una ràtio mínima d’un carregador de 150 kW cada 200 quilòmetres a les principals carreteres i vies interurbanes. Així mateix, impulsarà la demanda d’hidrogen verd en el transport per carretera, amb una meta d’establir el 2030 una estació de proveïment cada 300 quilòmetres, als corredors que connecten Espanya amb Europa.

A més, les estacions de servei de la petrolera, la segona xarxa d’Espanya i Portugal més important, es transformaran en espais digitalitzats que oferiran una àmplia varietat de serveis d’ultraconveniència i restauració, com aliments frescos, parafarmàcia, comerç electrònic, punts de recollida de paqueteria i servei de rentat sostenible de vehicles, així com solucions multienergia per al proveïment a la carretera, i utilitzarà l’analítica avançada per transformar l’experiència de client i impulsar la fidelització.

D’altra banda, la petrolera busca liderar el 2030 la producció d’hidrogen verd i de biocombustibles de segona generació. En el primer cas, amb una capacitat de 2 gigawatts (GW) el 2030 i ser referent en la importació i exportació d’aquesta energia al continent europeu, l’Àfrica i l’Orient Mitjà. En el segon cas, preveu una producció de 2,5 milions de tones a l’any el 2030 que el porti a ser proveïdor de referència de combustible sostenible per a l’aviació (SAF), amb una producció anual de 800.000 de tones (la companyia representa en el dia d’avui el 35% del mercat de subministrament energètic per al sector aeri a Espanya).

Per portar a terme aquesta nova estratègia, la petrolera apostarà per convertir les seves refineries en parcs energètics diversificats i sostenibles i implementarà tecnologies basades en la intel·ligència artificial i analítica avançada per optimitzar els seus processos i reduir l’impacte ambiental de l’activitat dels seus centres industrials. En l’àmbit de les energies renovables, Cepsa desenvoluparà una cartera de projectes d’energia solar i eòlica per al seu propi consum, amb una capacitat de 7 gigawatts (GW), dels quins 1,5 gigawatts (GW) ja tenen connexió a la xarxa.

Per la seva banda, en l’àmbit dels negocis de Química i Exploració i Producció es mantindran sense canvis. El negoci de Química aspira que fins i tot un 30% de les seves vendes el 2026 procedeixi de productes baixos en carboni. Mentrestant, l’augment de l’autonomia en la gestió del negoci d’Exploració i Producció resultarà clau, segons l’empresa, per generar fluxos de caixa que facilitin la transformació del grup.