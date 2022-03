Reparació de motors i bombes d’aigua. Aquesta és l’activitat principal de l’empresa Comelsa, especialitzada en construccions mecanoelèctriques des del 1985. Tal com explica el director de Comelsa, Toni Muñoz, «ens avalen més 35 anys d’experiència fabricant bobinatges de totes les tipologies i dimensions amb els millors materials, maquinària i operaris especialitzats per tal d’oferir un servei d’alta qualitat». Des dels motors més senzills fins als alternadors més complexos. Comelsa disposa d’un ampli taller per resoldre avaries d’equips mecanoelèctrics i poder oferir al sector industrial els serveis de reparació de bombes d’aigua i motors, bobinatges per a motors, alternadors i transformadors elèctrics. L’empresa també subministra motors nous i ofereix el manteniment i el servei post-venda.

Clients de tota la Catalunya Central i principalment del Bages i el Berguedà confien en Comelsa. Per exemple, ICL, Maxion Wheels, Lipmes, Agbar o Montjaes Rus, entre d’altres. Comelsa garanteix rapidesa i professionalitat. Segons Toni Muñoz «revisem i analitzem meticulosament l’estat dels motors, valorant ràpidament la incidència amb la finalitat d’aplicar la solució més ràpida i eficaç». El mètode per fabricar els jocs de bobines, «garanteix la màxima qualitat, ja que disposem dels equipaments necessàries com impregnadora, forn d’assecatge i banc de proves». La trajectòria de Comelsa és bona, tot i que la feina oscil·la «depenent de la productivitat de les empreses per a les quals treballem», assenyala Muñoz. Des del 2014, Comelsa forma part del Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor i que uneix diferents empreses. COMELSA C/ Doctor Ferran, 36 08243 Manresa. Polígon de Bufalvent 93 875 12 22 www.comelsa.cat