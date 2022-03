El Govern central ha decidit permetre que els comerços puguin limitar la quantitat d’articles que pugui adquirir cada comprador en el marc de les mesures d’urgència per evitar desproveïments. Segons la llei del comerç minorista fins ara vigent com a marc general, «els comerciants no podran limitar la quantitat d’articles que pot adquirir cada comprador ni establir preus més elevats o suprimir reduccions o incentius per a les compres que superin un determinat volum. En el cas que, en un establiment obert al públic, no es disposés de prou existències per cobrir la demanda, s’atendrà la prioritat temporal a la sol·licitud».

Segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), s’aprova la modificació de la le llei 7/1996 d’ordenació del comerç minorista, per la qual cosa «excepcionalment» i «quan existeixin circumstàncies extraordinàries o de força major que ho justifiquin, els establiments comercials podran suspendre temporalment la prohibició prevista en l’apartat 2 de limitar la quantitat d’articles que puguin ser adquirits per cada comprador». Segons la normativa aprovada, «aquestes mesures hauran d’estar justificades i s’adoptaran de manera proporcionada quan sigui necessari per impedir el desproveïment i garantir l’accés dels consumidors en condicions equitatives». Ucraïna és un dels productors mundials més grans i principal origen de les importacions espanyoles d'oli de gira-sol La reforma legal, que ha de ser assumida per les comunitats autònomes que tenen competències en comerç, pretén donar resposta legal a la decisió, presa en les últimes setmanes pel sector de la distribució, davant la constatació que els clients estaven acaparant productes als establiments. Aquesta situació va afectar de manera puntual l’oli de gira-sol, per exemple, ja que Ucraïna és un dels productors mundials més grans i principal origen de les importacions espanyoles d’aquest producte. El fenomen del paper higiènic registrat durant la pandèmia, pel qual els consumidors van multiplicar la compra d’aquest producte, també és cas d’estudi en el sector de la distribució, sense aparent causa o limitació a la producció. L’efecte posterior va ser un fre en la venda posterior, ja que el consum no augmenta. Les empreses de supermercats van decidir limitar les compres d’oli de gira-sol en les últimes setmanes per evitar la imatge de lleixes buides, però alhora han insistit en la «irracionalitat» dels acaparaments davant un sector amb prou capacitat per substituir productes per d’altres. La demanda «anòmala» afecta un nombre molt limitat de productes L’Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (Asedas) considera que la demanda «anòmala» afecta un nombre molt limitat de productes relacionats amb l’oli de gira-sol procedent d’Ucraïna i que «existeixen alternatives tant d’origen com de producte». El president de Mercadona, Juan Roig, va reconèixer fa poc que les firmes de distribució detecten que l’alça del consum sobtat genera més problemes als supermercats que beneficis, tot i que puguin apujar els preus, al dificultar el ritme d’aprovisionament i frenar les vendes posteriors d’aquest mateix producte. En el cas dels olis, Espanya és primer productor mundial en algunes de les famílies de productes. Produeix tres vegades més del que es consumeix en el mercat interior. Per això, davant la falta d’oli de gira-sol, es poden potenciar les vendes d’olis refinats o d’altres tipus de llavors.