Experiència, servei i precisió en la transformació del metall són els trets distintius de Vidaltech, que aposta per oferir solucions adaptades a les necessitats dels clients. Amb més de 60 anys d’experiència en l’àmbit de la transformació metàl·lica, l’empresa aporta solucions múltiples a sectors com el ferroviari, l’agrícola, l’automoció, el tèxtil i, en general a tot tipus de fabricants de maquinària i enginyeries de projectes a mida. «Ens adaptem al grau de complexitat, exigències de qualitat i terminis d’entrega tant per a peces úniques com per a sèries mitjanes», explica el gerent, Marc Vidal.

Amb una clara orientació al client, Vidaltech no només ofereix productes sinó solucions integrals, i d’aquí l’aposta per la tecnologia i la innovació: «Hem implantat solucions d’indústria 4.0 i sistemes de producció agile per controlar i optimitzar la producció». La inversió en maquinària més tecnològica s’ha donat sobretot des del 2020, quan Vidaltech va adquirir Mecanitzats Gumer. Però el gran valor està en l’equip de professionals, grans coneixedors de l’ofici per afrontar projectes.

Aprofitar sinèrgies

Vidaltech està especialitzada en planxisteria industrial, caldereria, soldadura i muntatges. I Mecanitzats Gumer es dedica a la fabricació de màquines, reparacions i manteniment per a empreses. Dues activitats complementàries: «Entre les dues empreses podem fer el procés complet: captar què necessita el client, desenvolupar el projecte a l’oficina tècnica, i desenvolupar les tasques de planxisteria industrial, soldadura, mecanització i muntatge», remarca Marc Vidal. S’ha aconseguit ampliar la gamma de serveis i tenir un control integral de tot el procés, «podem ser molt més flexibles i tenir un control més gran de la qualitat». I també té avantatges per al client: «És molt positiu perquè només li cal un sol interlocutor i proveïdor». La suma d’esforços permet donar un servei més ampli i complet al client, aprofitant les sinergies. «És un valor afegit perquè aconseguim millorar el nostre procés amb treballs específics de tornejat, fresat i dentat», destaca Vidal. I afegeix: «La fusió és molt positiva. Va ser fa dos anys, i tot i la pandèmia hem anat creixent i fent inversions en maquinària més moderna». L’evolució és constant i el repte és oferir més possibilitats d’adaptació a la transformació del metall per a la indústria.

Perspectives de futur

Consolidar Vidaltech i Mecanitzats Gumer com dues empreses que s’han fusionat i augmentar el volum de treball. Aquestes són les perspectives de futur, que passen per fer realitat un projecte: integrar les dues activitats en unes instal·lacions més grans. Tal com explica Marc Vidal, «estem buscant una nau amb capacitat per traslladar-hi Vidaltech i Mecanitzats Gumer. Que puguem créixer i absorbir nous clients i nous projectes». Actualment Vidaltech i Mecanitzats Gumer estan en dues naus separades, en dos carrers propers del polígon de Bufalvent. Entre les dues empreses, la plantilla és de 42 treballadors.

Empreses familiars

Vidaltech es va fundar el 1961 i actualment està dirigida per la tercera generació de la família Vidal: els germans Anna i Marc Vidal. I Mecanitzats Gumer va néixer el 1973. Totes dues van començar en locals petits amb emprenedors al capdavant amb vocació d’ofici, i van anar creixent progressivament fins a fer-se un lloc en el sector industrial. Un cop es van traslladar al polígon de Bufalvent, els processos es van professionalitzar amb maquinària més moderna i de fet, l’aposta tecnològica segueix sent una prioritat per ser el màxim d’àgils, eficients i competitius.

Vidaltech i Mecanitzats Gumer han unit esforços i s’han fet grans però mantenen l’essència d’empresa familiar i tracte proper i directe. El gerent detalla la seva filosofia de treball: «orientem al client en tot moment i fem l’acompanyament dels projectes, així com ens impliquem davant de qualsevol problema o imprevist que pugui sorgir». Confiança i proximitat són també trets identitaris d’aquestes empreses històriques de Manresa.

VIDALTECH C/Josep Comas i Solà, 3 08243 Manresa. Polígon de Bufalvent 93 873 55 37 vidaltech.net